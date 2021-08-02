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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

02 Ağustos 2021

Devlet Bahçeli yazısı: Satılık kalem!

Kalemlerini asıl satanlar, kalemlerini Saray'ın, barış ve demokrasi düşmanlarının hizmetine verenlerdir...

Demokrasiyi savunan...
Barışı savunan...
Hukukun üstünlüğünü savunan...
Özgürlüğü savunan...
Adaleti savunan...
Yargı bağımsızlığını savunan...
Güçler ayrılığını savunan...
Bağımsız, özgür medyayı savunan...
Laikliği savunan...
Kadın-erkek eşitliğini savunan...
Farklı hayat tarzlarını savunan...
Farklılıklara saygıyı savunan...
Farklı inançlara hoşgörüyü savunan...
Eleştirel düşünceyi savunan...
Şiddete hayır diyen...
Teröre hayır diyen...
Siyasette "tek adam rejimi"ne hayır diyen...
Siyasette bütün iktidar iplerinin
tek elde toplanmasına hayır diyen...
Yargının evet efendimci
bir "biat kurumu" haline getirilmesine hayır diyen...
Yasamanın, meclisin "biat kurumu"
haline getirilmesine hayır diyen...
Medyanın "tek adam"ın emrinde
bir "biat kurumu" haline getirilmesine
hayır diyen...
Gazeteciliğin içinin boşaltılmasına
hayır diyen...
Eleştirel seslerin boğulmasına
hayır diyen...
Muhalif odakların sindirilmesine,
susturulmasına hayır diyen...
"Tek sesli rejim"e hayır diyen...
Farklılık düşmanlığına,
renk düşmanlığına hayır diyen...
Tek tipçi düşünme tarzına hayır diyen...
Irkçılığa koskocaman bir hayır çeken...
Kısacası:
Demokratik değerleri savunan,
barış ve özgürlük bayrağını dik tutan,
adalet ve hukuktan yana olan kalemler,
satılık kalem değildir.
Asıl satılık kalemlere gelince...
Onlar, Saray iktidarının sığıntılarıdır.
Kalemlerini asıl satanlar,
barış ve demokrasi düşmanlarının
safında yer tutanlardır.
Kalemlerini,
vicdanlarını,
iradelerini
asıl satanlar,
özgürlük, hukuk
ve adaleti yerle bir eden güçleri
savunan kalemlerdir.
Bu yazı Devlet Bahçeli için
yazılmıştır.
Nokta.

Devlet Bahçeli'den
kalemleri satılık
medya açıklamaları,
bugünkü Türkgün gazetesinin
birinci sayfasından...



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