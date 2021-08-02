Devlet Bahçeli yazısı: Satılık kalem!

Demokrasiyi savunan...

Barışı savunan...

Hukukun üstünlüğünü savunan...

Özgürlüğü savunan...

Adaleti savunan...

Yargı bağımsızlığını savunan...

Güçler ayrılığını savunan...

Bağımsız, özgür medyayı savunan...

Laikliği savunan...

Kadın-erkek eşitliğini savunan...

Farklı hayat tarzlarını savunan...

Farklılıklara saygıyı savunan...

Farklı inançlara hoşgörüyü savunan...

Eleştirel düşünceyi savunan...

Şiddete hayır diyen...

Teröre hayır diyen...

Siyasette "tek adam rejimi"ne hayır diyen...

Siyasette bütün iktidar iplerinin

tek elde toplanmasına hayır diyen...

Yargının evet efendimci

bir "biat kurumu" haline getirilmesine hayır diyen...

Yasamanın, meclisin "biat kurumu"

haline getirilmesine hayır diyen...

Medyanın "tek adam"ın emrinde

bir "biat kurumu" haline getirilmesine

hayır diyen...

Gazeteciliğin içinin boşaltılmasına

hayır diyen...

Eleştirel seslerin boğulmasına

hayır diyen...

Muhalif odakların sindirilmesine,

susturulmasına hayır diyen...

"Tek sesli rejim"e hayır diyen...

Farklılık düşmanlığına,

renk düşmanlığına hayır diyen...

Tek tipçi düşünme tarzına hayır diyen...

Irkçılığa koskocaman bir hayır çeken...

Kısacası:

Demokratik değerleri savunan,

barış ve özgürlük bayrağını dik tutan,

adalet ve hukuktan yana olan kalemler,

satılık kalem değildir.

Asıl satılık kalemlere gelince...

Onlar, Saray iktidarının sığıntılarıdır.

Kalemlerini asıl satanlar,

barış ve demokrasi düşmanlarının

safında yer tutanlardır.

Kalemlerini,

vicdanlarını,

iradelerini

asıl satanlar,

özgürlük, hukuk

ve adaleti yerle bir eden güçleri

savunan kalemlerdir.

Bu yazı Devlet Bahçeli için

yazılmıştır.

Nokta.

Devlet Bahçeli'den

kalemleri satılık

medya açıklamaları,

bugünkü Türkgün gazetesinin

birinci sayfasından...





