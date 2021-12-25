Aysel Tuğluk acısı...

2017 yılı Eylül ayı ortaları...

Ankara'da Batıkent İncek mezarlığı...

Hatun Hanım bu mezarlığa

evinin penceresinden bakar,

"Ölünce beni buraya gömün" dermiş,

vasiyeti böyleymiş...

Hatun Hanım,

Aysel Tuğluk'un annesi.



HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı

Tuğluk Kocaeli'nde hapis...

Hatun Hanım hayata veda edince,

özel izinle Ankara'ya geliyor,

anasının cenazesine...

Mezarlıkta sloganlar patlıyor:

Buraya Kürdü, Aleviyi,

Ermeniyi gömdürtmeyiz!

Bağırıyorlar:

Burası Kürt mezarlığı değil,

Alevi mezarlığı değil!

Sloganlar susmak bilmiyor:

Burada şehit cenazesi var,

buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz!

Bağırıyorlar:

Gömerseniz de

çıkartır parçalarız!

Alevi bir Kürt olan 78 yaşındaki Hatun Tuğluk'un

cenazesine katılanların üstüne taş

sopa fırlatıyorlar. Mezarı tahrip ediyorlar.

Saldırı durmayınca, Hatun Hanım'ın

vasiyeti yerine getirilemiyor.

Cenaze kabrinden çıkarılıyor,

toprağa verilmek üzere aile tarafından

Dersim'e götürülüyor.

Aysel Tuğluk anasıyla gidemiyor

memleketine, çünkü cezaevinden

izin çıkmıyor. HDP sözcüsü

Osman Baydemir anlatıyor:

Cenaze mezarlığa ulaştığı andan

itibaren önceden örgütlenmiş

bir faşist güruhun saldırısına maruz kaldık.

Bir buçuk saat boyunca taş ve sopalarla

mezarlığa giren ve kabri tekmeleyen

saldırganlara yönelik

hiçbir polis müdahalesi olmadı.

Tek bir gözaltı bile yok. Böyle bir zihniyet

bu ülkeyi yönetemez. Böyle bir zihniyet

Türk'ü, Aleviyi, Kürdü bir arada yaşatamaz.

Ahmet Türk'ü dinliyorum:

Anlatacak kelime bulamıyorum.

Bu bir vahşettir. Bu bir linçtir.

Polisler seyrediyordu.

Cenazeyi gömmüştük, çıkardık.

Akıl alır gibi değil. Kırk elli yıldır

bu memlekette siyaset yapıyorum.

Bu kadar acı yaşadım, bu kadar acıya

tanık oldum, ama böylesine

ilk defa şahit oluyorum.

Aklım, havsalam almıyor.

Sırrı Süreyya Önder'i dinliyorum:

Neler gördük bu memlekette,

ama nefsime bu kadar ağır gelen bir

olay yaşamadım. Demek, Kürt anaları

bu topraklarda gömülemeyecek.

Demek, bu topraklarda Kürt analarına

mezar yok, onlara mezar da esirgenecek.

Bu hiçbir şeye benzemez. Bu bir kopuştur!

Şu cümleleri alt alta koyun:

Bu zihniyet Türk'ü, Aleviyi,

Kürdü bir arada yaşatamaz.

Parçalanmak ancak böyle olur.

Toprağın altında buluşmayı bile

beceremiyorsak daha ne olacak?

Bu bir kopuştur!

Bu köşede çıkan 14 Eylül 2017 tarihli yazım

şöyle noktalanıyordu:

Bu kopuş tankla tüfekle,

güvenlik politikalarıyla engellenemez.

Hapishaneler ağzına kadar

Kürt siyasetçilerle doldurularak

engellenemez. Başkentin göbeğinde,

bir Kürt Alevisi ana,

78 yaşındaki Hatun Tuğluk

bugün artık toprağa verilemiyorsa,

çekin kuyruğunu gitsin.

Türkiye büyük bir hızla cehennem

kuyusuna çekiliyor.

Aysel Tuğluk'un, ailesinin

derin acılarını paylaşıyorum,

yaşananları lanetliyorum.

Aysel Tuğluk bugün hâlâ cezaevinde.

Tek başına bir hücrede...

Ve alzheimer...

Onun demir parmaklık arkasında

yaşadığı acıları hissetmeye, anlamaya çalışın.

Ne kadar hissedebilirseniz,

Kürt sorunu nedir?

o kadar anlayabilirsiniz.

Oya Baydar'ın satırlarıyla noktalıyorum yazımı:

Annesine Ankara'da bir mezar yeri bulamayan,

anacığının cenazesinin

mezardan çıkarılışına tanıklık eden

Aysel Tuğluk, acısını hafızasını kapatarak,

unutarak dindirmeye çalışıyor.

O gün bugün Kandıra cezaevinde

bir hücrede eriyor,

adım adım tükeniyor,

yitip gidiyor.

Farkında mısınız!