T24 LogoT24 Logo

Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

17 Aralık 2016

Acılar bitmek bilmiyor!

Anlaşılan bu topraklar trajediye doymayacak!

Kayseri’de 13 asker şehit, 55 yaralı.
Çarşı iznine çıkarken vurmuş terör.
İnsanın içi yanıyor.
Askere yönelik bu terör eylemini lanetliyorum.
Anlaşılan, bu topraklar kan ve gözyaşına, trajediye doymayacak.
Galiba böyle yuvarlanıp gideceğiz.
Ne hazin bir yazgı...
Ve bugün köşemi, bir başka acıya, Şırnak’tan Serpil öğretmenin mektubuna bırakıyorum.

Terörün son hedefi, Kayseri'de çarşı iznine çıkmış askerlerdi...            *   *   *

Hayat hiç adil değil!
Merhaba arkadaşlar.
Ben Şırnak merkezde çalışan bir öğretmenim. 
Her yıl ilk kar düştüğünde içim acıyor buradaki çocuklar için. Birkaç gün önceydi. 
Sabah ilk dersime geç geldi bir öğrencim. 
Hava da soğuk, ben kabanla duruyorum sınıfta. 
Çocuğun üstünde incecik bir şey var. 
Neden geç kaldın yürüyerek mi geliyorsun, dedim. 
Evet hocam, dedi. 
Peki biraz daha erken çıksan yola olmaz mı, dedim.
Yok hocam çok üşüyorum erken çıkınca, dedi.
Bir şey diyemedim. 
Hayat hiç adil değil. 
Bu çocuklar geçen yıl olan olaylar sebebiyle aylarca okullarından uzak kaldılar.
Ve birçoğu döndüğünde ne evini, ne eşyasını bulabildi. 
O yüzden yardımlarınıza cok ihtiyacımız var. 
Bu çocuklarım için özellikle mont, bot, sırt çantası atkı, bere, eldiven gibi kışlık eşya yardımında bulunabilirseniz çok çok mutlu olurum. 
Şimdiden çok teşekkür ederim.
Göndermek istediginiz yardımlarınızı
Serpil Dal adına, 
Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gündoğdu Mah. 21. Cadde No: 46 MERKEZ/ŞIRNAK 
adresine postalayabilirsiniz.
Yaklaşık 400 öğrencimiz var. 
Ama Şırnak'ın genel olarak tüm okullarındaki öğrencilerin bu yardıma ihtiyacı var. 
Öğrencilerim 14-18 yaş grubu aralığında. 
Hepsi erkek öğrenci. 
Fakat kız öğrenciler için de eşya gönderirseniz, bunları diğer okullara ulaştırabilirim. 
Ayakkabı numaraları 38-42 arası. 


S, M ve L beden öğrencilerim eşit sayıda deyin. 
Az sayıda da XL beden öğrencim var.
Şırnak'ta PTT Kargo, MNG Kargo, SÜRAT Kargo ve ARAS Kargo çalışıyor.
Hayat hiç adil değil, haklısın Serpil öğretmen. 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

hasan cemalşırnakkayseripatlamaöğrenciokul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

Yazarın Diğer Yazıları

Bir 19 Ocak günü, bir fotoğrafın hikâyesi... Erivan’da, Soykırım Anıtı’nda sevgili Hrant’la baş başa...

Heyecanlıydım, çünkü kendi iç dünyamdaki bir 'tabu'yu yıkacaktım

Selo Başkan terörist, öyle mi? Erdoğan'a şöyle ağız dolusu bir "Eyy" çekmek geldi içimden...

Eyy Erdoğan; nasıl İstanbul'da Demirtaş'a terörist demeyenlerin oylarıyla 800 bin farkla kaybettiysen, yarın bütün Türkiye'de öyle kaybedeceksin

Eleştiriyi susturmak, özgürlüğü boğmak!

Gazetecilikte fikrî takip vardır, haberdi, yorumdu, kimsenin gözünün yaşına bakmadan dan dan dan yazılır

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24