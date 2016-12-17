Acılar bitmek bilmiyor!

Kayseri’de 13 asker şehit, 55 yaralı.

Çarşı iznine çıkarken vurmuş terör.

İnsanın içi yanıyor.

Askere yönelik bu terör eylemini lanetliyorum.

Anlaşılan, bu topraklar kan ve gözyaşına, trajediye doymayacak.

Galiba böyle yuvarlanıp gideceğiz.

Ne hazin bir yazgı...

Ve bugün köşemi, bir başka acıya, Şırnak’tan Serpil öğretmenin mektubuna bırakıyorum.

* * *

Hayat hiç adil değil!

Merhaba arkadaşlar.

Ben Şırnak merkezde çalışan bir öğretmenim.

Her yıl ilk kar düştüğünde içim acıyor buradaki çocuklar için. Birkaç gün önceydi.

Sabah ilk dersime geç geldi bir öğrencim.

Hava da soğuk, ben kabanla duruyorum sınıfta.

Çocuğun üstünde incecik bir şey var.

Neden geç kaldın yürüyerek mi geliyorsun, dedim.

Evet hocam, dedi.

Peki biraz daha erken çıksan yola olmaz mı, dedim.

Yok hocam çok üşüyorum erken çıkınca, dedi.

Bir şey diyemedim.

Hayat hiç adil değil.

Bu çocuklar geçen yıl olan olaylar sebebiyle aylarca okullarından uzak kaldılar.

Ve birçoğu döndüğünde ne evini, ne eşyasını bulabildi.

O yüzden yardımlarınıza cok ihtiyacımız var.

Bu çocuklarım için özellikle mont, bot, sırt çantası atkı, bere, eldiven gibi kışlık eşya yardımında bulunabilirseniz çok çok mutlu olurum.

Şimdiden çok teşekkür ederim.

Göndermek istediginiz yardımlarınızı

Serpil Dal adına,

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gündoğdu Mah. 21. Cadde No: 46 MERKEZ/ŞIRNAK

adresine postalayabilirsiniz.

Yaklaşık 400 öğrencimiz var.

Ama Şırnak'ın genel olarak tüm okullarındaki öğrencilerin bu yardıma ihtiyacı var.

Öğrencilerim 14-18 yaş grubu aralığında.

Hepsi erkek öğrenci.

Fakat kız öğrenciler için de eşya gönderirseniz, bunları diğer okullara ulaştırabilirim.

Ayakkabı numaraları 38-42 arası.



S, M ve L beden öğrencilerim eşit sayıda deyin.

Az sayıda da XL beden öğrencim var.

Şırnak'ta PTT Kargo, MNG Kargo, SÜRAT Kargo ve ARAS Kargo çalışıyor.

Hayat hiç adil değil, haklısın Serpil öğretmen.