Özgüven sessizdir

"Düşünceli ve adanmış vatandaşlardan oluşan ufacık bir grubun dünyayı değiştirebileceğinden şüpheniz olmasın. Hatta aslında, bugüne kadar dünyayı değiştirebilen tek şey bu olmuştur."

Margaret Mead

Uzun zaman önce okuduğum Dr. Nanette Burton Mongelluzzo'nun Özgüven* kitabından süzülenler nasılsa ara sıra gelip beni yokluyor. Depresyon, intihar, kayıp ve yas sürecine dair de kitapları var.

Malum, sadece okuyarak inşa edilemez özgüven. Arkadaş ortamında bol keseden atılıp tutulan bir konu kimi zaman. Bazen de süslü, fışfışlı bir anlamı varmış gibi.

Aslında insancıklar olarak debeleniyoruz ve birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Hoşgörü ile sende olmayanı bendeki ile kapatabiliriz; fakat nasıl oluyorduysa bu özgüven meselesi dallanıp budaklanıyor ve olup olmadık yerlere bağlanabiliyor.

Kitaptan edindiğim reçeteyi aşağıda paylaşacağım. Çabuk çözümlerin çoğu zaman işe yaramadığını aklımın bir köşesinde tutarak…

Yaralıysanız yaralısınızdır.

Yine de şu yeryüzünde, karşılaşacağınız insanların pek çoğunun lügatinde aşağıdaki cümlelerin olduğunu hatırlarsanız belki kendinizi daha iyi korursunuz.





- Yüksek özgüven dikkatleri üzerine çekmeye ihtiyaç duymaz.

- Gösterişe kalkışmaz.

- Eleştirildiğinde aşırı veya beklenenden az tepki vermez.

- Kendini ve başkalarını sık sık eleştirmez.

- Övgüyü kabul etmede zorluk çekmez.

- Kendini başkalarına aşırı açıklamaz.

- Kendini övmez.

- Gönüllü işler yapar. Dünyaya katkı sunar.

- Mutlu olmadığı bir işte çalışmaya devam etmez.

- Aşırı harcama yapmaz. Gerçekten ihtiyacı olmayan şeyleri almaz.

- Amaç ve anlam bulmak üzere çalışır.

- Gönülden iş yapar. Geçiştirmez.

- Sürdürdüğü hayatı sever. Sevmiyorsa değiştirmek için adım atar.

- Ait hissetmediği yerde durmaz.

- Kendi kendini idare eder.

- Hislerini örtmeye çalışmaz.

- Daha büyük bir şeyin parçası olduğunu hisseder.

- Tepki vermektense cevap verir.

- Birlikte çalıştığı insanları görmeyi dört gözle bekler.

- Korkuları ile kafa kafaya çarpışarak yüzleşir.

- Daha azına razı olmaz.

- Hakiki bağ ve ilişki kurar.

- Taktir edilmemekten şikâyet etmez.

- Söylediği ile yaptığı birbirini tutar.

- Küçük zaferleri kutlar.

- Doğruluktan asla ödün vermez.

- Bahaneler yaratmaz.

- Hareketlerinin sorumluluğunu alır.

- Kızgınken eleştiri yapmaz.

- Evde kimse yokken kim olduğu ile başkaları varken kim olduğu kolay kolay değişmez.

* Everything Self-Esteem, 2018