Terminatör’ün sonu

Vaktiyle ondan çok söz edildi. Acaba yeni bir Ronald Reagan olur mu, diye. Ama olamadı. (Reagan önce aktör, sonra California Valisi, ardından ABD Başkanı olmuştu.)



Arnold Schwarzenegger, hafızalarda hâlâ önemli ölçüde “eski aktör” olarak kalmak üzere California valiliği görevinden ayrıldı.



63 yaşındaki Schwarzenegger’in yerine, 1975-1983 arasında California valiliği yapmış olan 72 yaşındaki Jerry Brown geldi. ABD'de 2 Kasımda yapılan ara seçimlerde, söz konusu eyalet Demokratlar’ın eline geçmişti.



Schwarzenegger, yedi yıllık valilik döneminde, bir zamanlar hasılat rekorları kıran Terminatör filmlerinin başarısını gösteremedi. Şimdi gazeteler, eyaletin dev bütçe açığından söz ederek uğurluyor eski valiyi.

California için cebinden 25 milyon dolar harcadığını söyleyen ünlü oyuncu ise, bundan sonra ne yapacağına karar verememiş durumda. Sinemayı düşünüyor, ama “Sette 6 ay oturup film yapacak cesaretim var mı, bilemiyorum” demekten kendini alamıyor. Görev süresinde en çok iklim değişikliğiyle mücadele üzerinde durduğunu defalarca vurgulayarak, anlaşılan bu alanda “yeni bir Al Gore” olma şansını tartıyor.



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Doğrusu ben Schwarzenegger’in ne kadar iyi aktör sayılabileceği konusunda kuşkuluyum. Siyasetçiliği ve devlet adamlığı da ortada.



Her ne kadar ABD yasaları, ülke dışında doğanlara bu hakkı tanımasa da, Avusturya'da doğan ve sonradan ABD yurttaşı olan Schwarzenegger’in aklından bir zamanlar başkanlığın geçtiğini tahmin etmek zor değil.

Yasa dediğin, alt tarafı “Amerikan halkının yüce iradesi” ile değişebilirdi. Asıl mesele, Schwarzenegger'in Beyaz Saray'a yakışıp yakışmayacağıydı. Neden yakışmasındı? Boy 1.88, kilo 107, göğüs kafesi 145 cm. Maşallah, vurunca devirir! Üstelik daimî Hollywood gülüşlü…

Cumhuriyetçi Parti’den, ama Bushlar gibi değil, kendini “ılımlı cumhuriyetçi” olarak tanımlıyor. Partisini zaman zaman eleştiriyor. Kürtajı ve seksüel azınlıkların haklarını savunuyor. Avusturya polisinde çalışmış olan faşist babası için özür diliyor. Eşi ise öldürülen ABD Başkanı John Kenneddy’nin yeğeni.

Her şey tamam gibiydi… Ama vermeyince Mabut, neylesin Mahmut… Olmadı işte!..



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Schwarzenegger eski vücut geliştirme şampiyonu. 13 yaşından itibaren gece gündüz antrenman yapmış, özel gıdalar almış. 18 yaşında gittiği orduda kendine benzer tanklarda şoförlük yapmış. 1965 Avrupa Vücut Güzeli seçilmiş. Sonra Almanya Güzeli. Ardından defalarca Dünya Güzeli…

Okumaya günde ne kadar zaman ayırdığı hiçbir kaynakta yazmıyor, ama vücut geliştirmeye 7-8 saat ayırırmış. 1968'de kapağı attığı ABD'de Herkül filmindeki rolüyle istediğini bulamayan Schwarzenegger, 1982'de Barbar Conan ve 1984'te “tüm zamanların en iyi 100 filminden biri” seçilen Terminatör filmiyle köşeyi dönmüş.

Sadece Terminatör-3 filmiyle 30 milyon dolar kazanan Schwarzenegger'in 22 yaşından beri milyoner olduğu söyleniyor. Hollywood'un en zenginlerin biri olan Schwarzenegger; Starbucks, PepsiCO, Coca Cola ve bir dizi başka şirketin hisse senetlerine sahip.



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Önemli ölçüde de “show’a dayalı” Amerikan siyaset dünyası Schwarzenegger'e bir şans verdi. O pek başarılı olamadı. Şimdi muhtemelen valilik yıllarında biraz sarkan kaslarını yeniden toparlamaya çalışacak, sonra bir-iki filmde daha adını duyuracak. Sonrası…

Sonrası danışmanlara yazdırılarak Hollywood gülüşü eşliğinde imzalanacak anı kitapları…



