Dün sosyal medyada korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Devletin Özel Harekât Timi onlarca insanı zorla yere yatırmış.

Başlarındaki komutan, yerdekilere hakaret ve tehditler yağdırıyor.

Bir taraftan da video çekiyor.

Herhalde kendince bir “ibret” dersi hazırlıyor.

O arada bağır çağır “millî mesajlar” vermeye çalışıyor:

“Ne yaptı lan size bu devlet? Hepinizi tanıyorum ben. Kim ki hainlik yapıyor karşılığını görecek! Türk'ün gücünü göreceksiniz!”

* * *

Tarih: 5 Ağustos 2015...

Yer: Hakkari Yüksekova’da bir şantiye...

Devletin ve milletin güvenliği adına maaş alıp görev yapanlar, bir inşaata baskın düzenlemiş.

Genç yaşlı 52 yurttaşın ellerini arkadan bağlayıp zorla yere yatırmış.

Milliyetçi ve devletçi nutuklar atıyor.

Yerdekiler kim?

Terörist mi?

...

Kürtler...

Belki de nutuk çeken polis amirine göre arada fark yok!

Ha Kürt, ha terörist!..

Kürt terörist...

Bu iki kelime sanki kendi arasında nişanlı; pek yakışıyorlar birbirlerine...

* * *

Yerdekilerin suçları neymiş?

...

Suçları kanıtlanmış mı?

...

(Sonradan, gözaltına alınan bu 52 kişiden 46’sının serbest bırakıldığını öğreniyoruz; kalan 6’sı gerçekten suçlu mu, yoksa “birileri suçlu gösterilmek zorunda” mı, bilemiyoruz.)

Peki, yasalarımızda herhangi bir suçun cezasının, yere yatırılarak hakaret görme ve tehdit edilme olduğuna ilişkin bir madde var mı?

Yok.

Peki, bu insanlardan sonradan özür dilenmiş mi?

Hayır.

Olay sosyal medya aracılığıyla büyüyünce, Başbakanlık ve onun emriyle de Hakkari Valiliği “araştırma” yapmaya başlamış.

Devlet olaya el koyduysa, devlet adına taciz edilen vatandaşların hakları korunur mu?

...

* * *

Ben tesadüfen, daha internet sitelerinde haber olmadan önce, Facebook’ta rastladım bu videoya.

Kendini Türk milliyetçisi diye sunup sanki ilk adını “TC” olarak tanıtan biri paylaşmıştı.

Paylaşımın başka kaynağı var mı diye baktım, var:

“Terörle mücadele şube müdürlüğü.t.c (Devlet Kurumu)”...

Dün 37 bini aşkın “beğeneni” bulunuyordu.

Bu “müdürlük”ün neredeyse her paylaşımının altında, “Türk milliyetçileri” ona coşkulu ve bol küfürlü destekler veriyorlar:

“Şerefsizler...”

“Gebertin itleri...”

“Yok edin terörist köpekleri...”

Facebook’un bazı paylaşımlarının sınırladığından yakınan “Terörle mücadele şube müdürlüğü.t.c” Grubu’nun birçok mesajı tam “araştırmalık”:

“Kan kokusu var. :) İyi haberler vereceğiz...”

“Leş var. Bitlis-Güroymak’da 4 tane leş alınmıştır...”

Ve ardından “devletin yiğit polisine millet desteği”:

“Allah korusun sizleri. Döktükleri kanda boğun onları...”

“Hemen oracıkta roketleri g..lerine sokacaksın ki akılları başlarına gelsin. Kanunları değiştireceksin. Savcılara hakimlere diyeceksin ki insan hakları sadece insan olanlarındır...”

“Sayın Başbakanım, soruşturma ne demek? Lütfen, sizi seviyoruz...”

* * *

Yurttaşları silah zoruyla yere yatıran kişi, kendi sesinden etkilenerek daha da sinirleniyor, yerde yatanları tekmelemek için bahane arıyor:

“Bakma lan bana! Herkes yere baksın!”

Konuşmasında en büyük vurguyu “Hepiniz Türkün gücünü göreceksiniz” derken “Türk” kelimesi üzerinde yapıyor; sanki o sözü bir kırbaç, bir ok, hatta bir kurşun gibi yere yatırdığı Kürtlerin üzerine kusuyor.

Sonra aklına gelen “mağdurluk” ve “vefa” unsurlarını kullanmak için bir deneme yapıyor:

“Ne yaptı lan size bu devlet?”

Olay bu kadar acı olmasa, soru gülünç bulunabilirdi.

Devletin son yaptığı, o an yaşanıyor işte!

Onlarca insanı zorla yere yatırdı ve tehditlerle korkutmaya çalışıyor.

Devlet adına zulüm yaptığın bir anda bu soruyu sormak, ne kadar da anlamlı, değil mi?

“Ne yaptı lan size bu devlet?”

* * *

Devlet ne mi yaptı?

Ne yapmadı ki!

7 Haziran seçimlerinin sonucunu değiştirmek için iç savaşı yeniden başlatma kararı aldı (Facebook’ta sözünü ettiğim paylaşımların sahipleri sadece AKP’liler değil, tabii ki MHP’liler ve sözde solcu, “yurtsever”, “Atatürkçü” geçinenler de bol. Yeter ki “vatan-millet-bayrak” de böylelerine, devlet-asker-polis falan deyip karşılarına Kürtleri koy; kimin oyununa geldiklerini bir saniye bile düşünmeden rahat koltuklarından anında “terörist avı”na girişiverirler...)

Devlet Kürt vatandaşlarını yerlere seriyor.

90’lı yıllarda bu görüntüler az mıydı?

Kürtlere dışkı yedirildi.

Binlerce Kürt köyü boşaltıldı.

Binlerce faili meçhul cinayet işlendi.

“Ne yaptı lan size bu devlet?”

O kadar çok şey yaptı ki!

Twitter’a birkaç dakikalık göz atmanız bile yeter: ‪#NeYaptıBuDevletBize

Dersim’den Roboski’ye, Sivas’tan Maraş’a, Çorum’dan Zergele’ye kadar neler yaptı!

25 yaşındaki Deniz Gezmiş’ten, 17 yaşındaki Erdal Eren’e, 13 yaşındaki Ceylan Önkol’dan 14 yaşındaki Berkin Elvan’a kadar...

Yolsuzluklara, hırsızlıklara, yalanlara, sansürlere, yasaklara, tecavüzlere, coplamalara, gazlamalara, hapislere, işkencelere, katliamlara kadar...

Daha sayalım mı?..

Devlet size ne yaptı lan!

Devlet ne yaptı lan!

Ne yaptı lan!

Lan!..