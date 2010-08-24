O GÜN BUGÜN MÜ?

*Krizin en kötü günlerinin geride kaldığı ve toparlanmanın başladığı dönemde, Amerikan ekonomisinde İkinci el konut satışları ve yeni konut inşaatları canlanma işaretleri göstermedi.

*Bu iki veri son birkaç ayda daha da kötüleşti.

*İkinci bir dip olacaksa bunun en başta konut sektöründe kendini hissettireceği söyleniyordu. Söylentiler konut talebini daha da zayıflattı.

*Bütün bunlar konut faizleri en düşük düzeylerinde olmasına rağmen gerçekleşiyor.

*ABD’de resesyonun başladığı Aralık 2007’den bu yana tam 2.3 milyon ipotekli ev haczedildi. Obama yönetiminin konut kredisi kullananlara yardım amaçlı hazırladığı 75 milyar dolarlık pakete yapılan 1.3 milyon ev sahibi başvurmuştu. Geçen hafta ABD Hazinesi tarafından yapılan bir açıklama, bunların yüzde 48’inin (yaklaşık 630 bini) borçlarını ödeyemediğini ve evlerinin haczedildiğini gösterdi. Geçen ay oran yüzde 40 civarındaydı. Daha basit bir dille, ABD’de hala işsizlik çok yüksek olduğu ve konut sahibi olup borç ödeyenlerin kredi dilimleri çok büyük olduğu için borçlarını ödeyemiyorlar. Bankalar da bunlara el koyuyor. Bu süreç devam ederse (ki; önünde bir engel görünmüyor) sadece konut sektörünü değil bütün ekonomiyi yeniden durgunluğa sokacak.



*ABD hükümeti, konut satışlarını desteklemek amacıyla konut başına yaklaşık 8 bin dolar vergi indirimi uygulaması başlatmıştı. Bu uygulama geçtiğimiz Nisan sonunda sona erdi. Nitekim izleyen aylarda konut satışlarında ciddi gerileme oldu. Fakat satışlardaki gerilemenin tek nedeni bu değildi.

*Değildi çünkü ABD’nin ortalama konut fiyatının 400 bin dolar olduğu bölgeler var. 400 bin dolar verip (ya da borçlanıp) ev almak isteyenleri buna teşvik eden ya da bundan alıkoyan şey 8 bin dolar olamaz. Yani konut satışlarındaki kötü performansı, sadece vergi teşvikinin sona ermesine bağlamak doğru değil.

Bugün 17’de ABD’de Temmuz ayı ikinci el konut satışları açıklanacak. Bütün piyasalar kötümser bir havayla gözlerini açıklanacak veriye dönüp bekleyecekler. Yarın ise aynı saatte yeni konut satışları açıklanacak.

Büyük oranda bu nedenle dün ABD borsa endeksleri yükselişle açılmalarına rağmen, kapanışta yolun karşı tarafına geçmişlerdi.

Euro/dolar paritesi şu anda 1.2650’lerde. Yani 11 ile 16 Ağustos ve dünkü yazılarımda altını çizdiğim, kritik 1.27 düzeyinin altına sarkmış durumda.

Bugün piyasalarda büyük bir düşüşe neden olabilecek ve ikinci dip söylentilerini bir tehdide dönüştürebilecek gün. Gelecek veriye göre Dolar/TL kuru 1.55’i görebilir.







