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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

21 Eylül 2009

Bayram Haftası

İki günü bayramla geçecek olan bu haftanın son üç gününde piyasalar açık olacak.

İki günü bayramla geçecek olan bu haftanın son üç gününde piyasalar açık olacak. Bizde tatil devam ederken, bugün ve yarın  dış piyasalarda işlemlere devam edilecek. Eğer bu iki günde dışarıda önemli gelişmeler olursa, biz bunların etkilerini Çarşamba günü görmeye başlayacağız.
Beklenmedik gelişmeler olur mu bilinmez ama bu haftanın ekonomi gündeminde önemli maddeler görünmüyor.
Pazartesi ABD’de öncü göstergeler, Salı günü Richmond FED’in Eylül ayı imalat endeksi açıklanacak İkisi  de son derece cüz’i öneme sahip veriler. Çarşamba günü FED’in faiz kararı açıklanacak. Oranlarda bir değişiklik yapılması beklenmediği için, bu önemli verinin, sadece sonucuna bakılarak yetinilecektir. İlk üç günde Avrupa’dan gelecek en önemli veri ise Çarşamba günü açıklanacak olan  Almanya ve Euro Bölgesi Satınalma Yöneticileri Endeksi.
Haftanın son iki günü veriler açısından daha  hareketli geçecek. Perşembe günü Almanya IFO endeksi açıklanacak. ABD’de ise ilk kez işsizlik başvurusu yapanlar ve devam ede işsizlik başvurularının yanı sıra ikinci el ev satışlarında son durum ilan edilecek.
Cuma günü ABD’de hem yeni ev satışları, hem dayanıklı tüketim malı siparişleri, hem de Michigan Üniversitesi Güven Endeksinin kesinleşmiş Eylül sonucu alınacak. Piyasaları en fazla hareket ettirebilecek veriler Perşembe ve Cuma günü açıklanacak olan veriler. Ben, iki gün süren bayram tatilinde, dış piyasalardaki gelişmelerin içeride büyük dalgalar yaratmasını beklemiyorum. Tabii, veriler beklentilerden çok daha kötü gelmez ise.
Bu hafta yurt içinden de çarpıcı veriler gelmesi beklenmiyor. Çarşamba günü merkezi yönetimin iç ve dış borç verilerinin yanında, Perşembe günü İktisadi Yönelim Anketinin sonuçları açıklanacak.
İyi bayramlar.
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