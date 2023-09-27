T24 LogoT24 Logo

T24 Haftalık Yazarı

Gürkan Akgüneş

[email protected]

TARİH

09 Kasım 2025

Fıstığın tadı kaçıyor; tarlada kuraklık, rafta tağşiş!

Geçtiğimiz yıl 96 ülkeye Türkiye’de üretilen Antep fıstığı ihraç edildi ve bu ihracattan 230 milyon dolar kazanıldı. Ürünün bol olmasıyla birlikte artan ihracat, bölgedeki çiftçiler için yeni hayalleri besledi. Ama görünen o ki şimdilerde o hayalleri iklim krizinin tetiklediği kuraklık gölgeliyor

Devamını Oku

TARİH

02 Kasım 2025

Zeytin ülkesinde zeytinyağı fakirliği

Zeytinyağında tağşiş, fiyatlarla doğru orantılı. Fiyatlar yüksek olduğunda, tağşiş daha çok artıyor. Bu yıl, zeytinde rekolte tahmini, 2 milyon 450 bin ton olarak açıklandı. 750 bin ton sofralık zeytin, 310 bin ton da zeytinyağı üretiminin gerçekleşmesi bekleniyor

Devamını Oku
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

T24

Kategoriler