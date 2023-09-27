Gürkan Akgüneş

TARİH
09 Kasım 2025
Geçtiğimiz yıl 96 ülkeye Türkiye’de üretilen Antep fıstığı ihraç edildi ve bu ihracattan 230 milyon dolar kazanıldı. Ürünün bol olmasıyla birlikte artan ihracat, bölgedeki çiftçiler için yeni hayalleri besledi. Ama görünen o ki şimdilerde o hayalleri iklim krizinin tetiklediği kuraklık gölgeliyorDevamını Oku
02 Kasım 2025
Zeytinyağında tağşiş, fiyatlarla doğru orantılı. Fiyatlar yüksek olduğunda, tağşiş daha çok artıyor. Bu yıl, zeytinde rekolte tahmini, 2 milyon 450 bin ton olarak açıklandı. 750 bin ton sofralık zeytin, 310 bin ton da zeytinyağı üretiminin gerçekleşmesi bekleniyorDevamını Oku