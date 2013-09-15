Merkel mi? Steinbrück mü?

İkisi de Hamburg’da doğmuş. İkisi de iyi aile çocuğu. İkisi de siyaset basamaklarını çıkarken ter döktü. İkisi de iktidar söz konusu oldu mu pragmatik. İkisi de gün geliyor farklı ideolojileri gütmelerine rağmen aynı kararın altına imza atıyor. İkisinin de bir ustası var; Helmut Kohl ve Helmut Schmidt. 22 Eylül’de Almanya’da düzenlenecek seçim için yarışan bu iki lider Angela Merkel ve Peer Steinbrück’ün ortak yanları kadar farklılıkları da var. Bir kere Angela Merkel Doğu Almanya’da yetişmiş. Streinbrück Batı’da. Merkel’in babası Protestan papazı, Steinbrück’inki mimar. STeinbrück bir kere evlendi, iki kızı bir oğlu var, Merkel, ikinci kez evlendi ikisinden de çocuğu yok.

Buz pateni mi model uçak mı?

Angela Merkel’in okuldaki başarısını Steinbrück’in hayat hikayesinde okumak mümkün değil. Merkel doktora düzeyinde fen bilimci bir akademisyen, Steinbrück defalarca okul değiştirip sınıfta kaldıktan sonra nihayet ekonomi ve sosyoloji eğitimi almayı başarmış bir finans uzmanı. Merkel buz patenini seviyor, Steinbrück gemi modellerini. Merkel klasik müzik özellikle Richard Wagner dinliyor, Steinbrück, “erkekler domuzdur” pop parçasını duyunca radyonun sesini açıyor. Merkel, harçlığını arttırmak için yaban mersini satmış, Steinbrück gençliğinde şarap spekülatörlüğüne soyunmuş. Dolayısıyla Steinbrück şarap tiryakisi, Merkel sigara(idi). Merkel en az haftada bir gün döner yiyor, Steinbrück satranç oynuyor. Bazen Schalke takımının atkısını taşıyan Steinbrück’ün kalbinin Borussia Dortmund’da sanılıyor, Merkel, İspanya Milli takım antrenörü Del Bosque ile romantik bir akşam yemeği yemeyi hayal ediyor.

Kriz yönetimi mi strateji mi?

Temmuz 1954’de doğan Angela Merkel, Berlin duvarının yıkılma arifesinde muhafazakar partide kendine yer edinirken, Ocak 1947’de dünyaya gelen Peer Steinbrück, Alman Kızıl Ordu Fraksiyonu’nu desteklediği şüphesiyle polisin dikkatini çekecek kadar solcu. Merkel DDR’de sosyalizmi bil fiil yaşadı, Steinbrück DDR’deki Stasi hapishanesini gördükten sonra sosyalizmin insan onurunu ayaklar altına alan bir sistem olduğuna kanaat getirdi. Merkel, siyasete kriz yönetiminde uzman Steinbrück stratejist. Merkel, Steinbrück kadar iyi hatip daha doğrusu hazır cevap değil ama güvenilir. Merkel çevre bakanıydı, Steinbrück maliye bakanı. Steinbrück eyalet başbakanlığı yaptı, Merkel 2005 yılında Almanya’nın ilk kadın başbakanı oldu.

Yok aslında birbirimizden farkımız

İki başbakan adayının da biri başbakan biri mailye bakanı iken birlikte basının önüne çıkıp, halka tasarruflarının devlet güvencesi altına alındığını açıkladığı günü ve ondan önceki uyumlu çalışmlarını hiç kimse unutmuyor. Steinbrück, Gerhard Schröder’in sosyal devleti küçülten 2010 Gündemi’nin ateşli savunucusuydu, hal savunucusu ama bundan asıl faydalanan Angela Merkel oldu. İkisinin en iyi yapabildiği iş sermayeyi hoş tutmak. O yüzden Alman seçmenin gönlü rahat, sandıktan kim çıkarsa çıksın sonuç değişmeyecek. Çünkü ülkeyi asıl sermaye yönetecek.