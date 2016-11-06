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Feridun Düzağaç

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TARİH

06 Kasım 2016

Üç hece altı harf… İlk harf ‘A’

Ben gönlümün efendisini saygıyla yad ederken kendimi senden uzaklaştırma pahasına kâh Mete olup dayıyorum kırmızıyı O'nu utandırırcasına...

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