T24 LogoT24 Logo

Fehmi Gürdallı

fehmigurdalli@gmail.com

TARİH

12 Ocak 2017

Garantörlük için formül arayışı?

Atina ve BM'den "Cenevre bir son olmayabilir" açıklamaları geldi; Erdoğan da, bu tablo nedeniyle gitmekten vazgeçti

Devamını Oku

TARİH

07 Kasım 2016

Kıbrıs müzakerelerinde dananın kuyruğu İsviçre’de kopacak

Başarısız olursa çözüm zor

Devamını Oku

TARİH

13 Ekim 2016

Türk Akımı nedir, ne değildir?

Projeye ilişkin en büyük sorun ise, Avrupa’daki müşterilerin belirsizliği

Devamını Oku

TARİH

29 Haziran 2016

İsrail anlaşmasının ekonomik ve siyasi etkileri

İki ülke, ekonomik ve siyasi nedenlerle ilişkileri normalleştirmeye zorlanmış durumda

Devamını Oku

TARİH

25 Haziran 2016

Gazze’ye ambargo kalkmayacak, hafifleyecek…

Türkiye Gazze’de tutumunu esnetti

Devamını Oku

TARİH

22 Ekim 2014

Christophe de Margeri ve Enrico Mattei: İki benzer esrarengiz ölüm

Uçak kazasında hayatını kaybeden Total'in Ceo'su, İtalyan ENİ şirketinin efsanevi yöneticisi Enrico Mattei'nin ölümünü hatırlattı

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24