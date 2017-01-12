Fehmi Gürdallı

TARİH
12 Ocak 2017
Atina ve BM'den "Cenevre bir son olmayabilir" açıklamaları geldi; Erdoğan da, bu tablo nedeniyle gitmekten vazgeçtiDevamını Oku
TARİH
07 Kasım 2016
Başarısız olursa çözüm zorDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2016
Projeye ilişkin en büyük sorun ise, Avrupa’daki müşterilerin belirsizliğiDevamını Oku
TARİH
29 Haziran 2016
İki ülke, ekonomik ve siyasi nedenlerle ilişkileri normalleştirmeye zorlanmış durumdaDevamını Oku
TARİH
25 Haziran 2016
Türkiye Gazze’de tutumunu esnettiDevamını Oku
TARİH
22 Ekim 2014
Uçak kazasında hayatını kaybeden Total'in Ceo'su, İtalyan ENİ şirketinin efsanevi yöneticisi Enrico Mattei'nin ölümünü hatırlattıDevamını Oku
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