T24 LogoT24 Logo

Konuk Yazar

Erol Taşdelen

bilgi@t24.com.tr

TARİH

02 Eylül 2020

2020: 9 maddede Türk bankacılığında milat

Yılın daha 3. çeyreği bitmeden tüm bu yaşananları alt alta konduğunda bile 2020’nin diğer yıllardan farklı bir yıl olma sektörde milat olma özelliği taşıyor

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğa istismardan tutuklanan tarikat liderinin ses kaydı ortaya çıktı: Bana...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24