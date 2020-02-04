T24 LogoT24 Logo

Konuk Yazar

Çiğdem Öztabak

cigdemoztbk@gmail.com

TARİH

04 Şubat 2020

Aşk diye bir şey olduğu söylenmese insanlar aşık olmaz mıydı?

Etrafımızdaki modern ilişki kalıp ve katmanlarını düşününce Alain De Botton’a katılmamak mümkün değil: Duygularımız bile öğrenilmiş hissiyatlardan oluşuyor!

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24