Tek yol hadım etmek

Cinsel organlarınız kızlarınızdan, eşlerinizden, akrabalarınızdan, komşularınızdan daha mı kıymetli ?

Hadım etmeyi hiçbir erkek gündeme getirmiyor. Kadınlar tecavüze uğradıklarında erkekler kınıyorlar, ayıplıyorlar ve susuyorlar. Hatta kadın da kusur arıyorlar.

Erkeklerin en büyük silahları cinsel organları. Bu silahla yaralıyorlar, öldürüyorlar. Tecavüzcülerin bu silahını etkisiz hale getirmeyi iktidar sahibi erkekler istemedikleri sürece suça, vahşete ortak oluyorlar.

Erkekler tecavüzcülerin cinsel organlarını kastre etmek yerine idam cezasını önerebiliyorlar. Bir organı etkisiz hale getirmek idamdan bile beter onlar için. Bu organ kadınların canlarından daha önemli. Bir kere tecavüz edenin defalarca tecavüz edeceğini bilmelerine rağmen derhal önlem almıyorlar.

Kadına uzanan eller kırılacak ise, kadına uzanan bu organlar kırılmalı. Bunu yapmayanlar diğer tecavüzlerin yolunu açık tutuyorlar.

Hadım etme cezasını meclise getirirlerse cinselliğin tartışılmasından mı çekiniyorlar?

Hadım etme cezasını getirenlere erkekler oy mu vermeyecek?

Hadım etme cezasını tartışmaya bile açmayan milletvekillerinin eşleri, kızları bu tehdit altında değil mi?

Hadım etme cezasına karşı çıkanlar insan haklarından söz ediyorlar. Hangi insan hakları ya? Kadınların canlarına kastedenlerin insan hakkı olur mu? Önce tecavüze uğrayıp, öldürülenlerin insan haklarını savunun, sonra sıra canilere gelsin.

Düşünün, erkeklerle kadınların yerlerini değiştirin. Erkekler bu tecavüzlere maruz kalsalardı, neler yapılırdı. Erkekler kadınlardan şiddet görselerdi, o erkekler, o kadınlara neler yaparlardı. Yasalar nasıl da peş peşe, anında değiştirilirdi.

Kadınlar tek ses olun, hadım etme cezası isteyin

Kadınlar birlik olmalı ve hadım etme cezasını onaylamayan hiç bir partiye oy vermemeli. Kadınlar birlik olmalı ve öncelikli talepleri hadım etme cezası olmalı.

Eğitim, bilinç seviyesi, zihinsel değişim, kadın algısının değişmesi ve bunun gibi uzun vadeye bağlı öneriler bugün ki vahşeti önleyemez.

Önce akan kan durdurulmalı. Önce kanı akıtan silahlar susturulmalı.

Bugün acilen hadım etme cezası meclise getirilip, oy birliğiyle geçirilmeli.