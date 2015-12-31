İç savaş çıkar mı?

"Kürtlere özerklik verilirse iç savaş çıkar" diyenler var, "iç savaş çıkmaz" diyenler var.

İç savaş nedir? İç savaş sivil Türklerin Türk kimliğiyle birleşip, Kürtlere karşı savaşmasıysa eğer, sizce iç savaş çıkar mı?

Kürtlere karşı kim savaşacak?

AKP'li Boynukalın ve ekibi mi? Seçimlerden önce evlerinde zor zapt edildiği söylenen bu ekip şimdi evlerinden çıkıp Kürtlere haddini mi bildirecek?

Geçmişte polis ve jandarma istihbaratı desteğiyle solcuları öldüren eski faşolar mı Kürtleri boyunduruk altına alacak?

Araba yakan, molotof atan, hangi eylemi ne amaçla yaptığı belli olmayan DHKP-C mi Kürtleri susturacak?

Kongrelerde birbirinin kafasını kıran CHP'liler mi Kürtlere dersini verecek?

İç savaşın Kürtlere karşı olan cephesi hangi toplumsal kesim olacak?

"Bu millet Kürtlere geçit vermez, O kadar uzun boylu değil" hamasetiyle teselli bulanlar bence yanılıyorlar.

Güneydoğu'ya özerklik verilirse batıdaki Kürtler ne yapacak?

Bazıları bu soruyu sorarak özerkliğin imkansız olduğunu savunuyorlar.

Sizce bu Kürtlerin sorunu mu, Türklerin sorunu mu? Ne yapacaklarına karar verecek olanlar batıda yaşayan Kürtler, Türkler değil.

Batıda Kürt kimliğini öne çıkaranlar mahallelerinde, evlerinde, işlerinde rahat yaşayamaz hale gelirlerse ki bu mümkün, ya göç edecekler ya da Kürt kimliğini askıya alacaklar.

Yalancıktan kandırılan kandırılana

"Hani HDP Türkiye partisi olacaktı, ne oldu! Olmadı şimdi Selo" deniyor.

Siz HDP'nin Türkiye partisi olamayacağını bilmiyor muydunuz gerçekten? Hiç inandırıcı değil.

Varlığını Kürt kimliğinin üzerine inşa etmiş bir partiden Türkiye partisi olmasını beklemek hiçbir siyasi denkleme uymuyordu zaten.

HDP'ye oy veren Türkler demokrasi, özgürlük, barış taleplerine destek verecek, AKP'nin tek başına iktidar olmasını engelleyecek parti olarak HDP'yi gördüklerinden oylarını bu partiye verdiler.

HDP'nin Kürtler kadar Türkleri kapsayan ve Türkiye'yi yönetecek bir parti olabileceğini varsayanlar ülkenin sosyolojik yapısından tamamen bihaber olamayacaklarına göre gerçekleri değil, niyetlerini seslendirdiler.

Niyetler ve gerçekler

Niyetleri gerçek sanma Türklere has bir akıl oyunu mudur acaba ? Matematikte dünyanın gerilerinde yer alan zihin yapımız gerçekleri algılamakta çok zorlanıyor. İnançlarımızı, duygularımızı gerçek gibi görüyoruz. Somut gerçekler ortaya konmadan, somut tahliller yapılamıyor maalesef.

Yarınki adım ne?

Kürt meselesini çözmek için dünden ve bugünden farklı yeni bir adım atan var mı?

HDP milletvekillerini vatan hainliğiyle suçlayıp, dokunulmazlıklarını kaldırıp, hapise atmak, partiyi kapatmak olsa olsa Kürtleri daha büyük isyana teşvik eder.

Hala Kürtlerin siyasi muhatapları varken, hala Kürtler Türkiye'den kopmak istemezken müzakere masasına oturulursa, müzakereler sürerken PKK'nın silahları da ister istemez susar.

İçimize kapandık kaldık

Selahattin Demirtaş ABD'de, Rusya'da, Avrupa'da ne yapıyor diye günlük siyasi tepkiler vermek yerine, bu ülkelerin Ortadoğu'da yeni coğrafya kurma planlarına karşı Kürtlerle el ele vermekten ve ülkeyi böldürmemek için bütün şartları bir yana bırakarak görüşmekten, bir araya gelmekten başka çare var mı?