Referandumda “yetmez ama evet” diyenler, HSYK seçimlerinde “Ne oluyoruz” diye söylenmeye başladılar. Adalet Bakanlığı’nın işaret ettiği hukukçuların HSYK’ya seçilmesine çok şaşırdılar. Yetmez ama evetçiler “hani kemalist diktadan kurtulacaktık, HSYK Kemalistlerden kurtuldu ama diktanın altında kaldı” mealinde tepki veriyorlar.

Onlara, “Yarın uyandığınızda her şey için çok geç olacak” diyenlerin sesleri ise yine bastırılıyor, yine kısık kısık çıkıyor. “Yetmez ama evetçiler” ise tespitler yapmaya, haykırmaya, ön saflarda dolaşmaya doyamıyor. Madem geç uyanan sizsiniz, madem yanlış varsayımlarla mangalda kül bırakmayan sizsiniz, madem burnunuzun önündeki yarını göremeyenler sizsiniz, madem analizleri hatalı çıkanlar sizsiniz, neden hala bağıranlar yine sizlersiniz?

İki kere evet, yüz kere evet, bin kere evet demeye devam etmek için bir yol arıyorsanız, bu aralar biraz ikna edilmeye ihtiyacınız varsa, Başbakan’a sorun.



İBO ÖYLE YAPIYOR

İbo (Tatlıses) yeni albümünü çıkarsın mı, çıkarmasın mı bilememiş. Bugüne kadar 39 albümünü piyasaya sürmüş, hepsi beğenilmiş, satılmış, milyarlar kazandırmış ama 40.albümünde İbo tutukluk geçirmiş.İbo yeni düzenlediği 12 tane şarkısının iyi mi, kötü mü olduğunu bir bilene sormaya karar vermiş.

Ne Neşet Ertaş’a, ne Müslüm Gürses’e, ne Arif Sağ’a, ne Sebahat Akkiraz’a türkülerini dinletmeyi aklının ucundan geçirmiş.İbo doğru Recep Tayyip Erdoğan’a koşmuş. Albümünü başbakan Erdoğan’a dinletmiş, icazet almış, şahane türküler seslendirdiğine ikna olmuş.

“Yetmez ama evetçiler” için doğru yol İbo’nun yolu. Başbakanla bir kere konuşsalar rahatlarlar.



KADIN HAKLARI DA RAFA



“Yetmez ama evetçiler” kadın hakları için de “evet” oyu vermişlerdi referandumda. Bugün tesettür dışında tartışılabilen bir kadın hakkı kaldı mı ortada? Başı açık kadınların başlarını koruyabileceklerine dair verilen güvence ne dedirtiyor size? Yüzyıl önce alınan hakkı, yüzyıl sonra koruma noktasına gelmek ne demektir sizce? Kadının örtüsü üzerinden siyaset yapılması hangi özgürlüklerin kapısını açmaktadır bugün?

Bu sorunun tek sorulmaması gereken kesim “yetmez ama evetçilerdir” kanaatimce.

Çünkü onlar HSYK’da olduğu gibi kadın haklarında da en geç ayıkan kesim olacaktır bugünkü tabloya göre.



