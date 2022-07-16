Cevdet Kadri Kırımlı

TARİH
16 Temmuz 2022
Çin'in yeni lideri ekim ayında yapılacak ÇKP'nin 20. Kongresi'nde belirlenecek, ama kongre büyük ölçüde formalite. Önemli kararlar aslında önümüzdeki ay Beidaihe'da netleşmiş olacakDevamını Oku
TARİH
09 Temmuz 2022
Sosyal medya ve interneti düzenlemenin ilmi diye bir şey söz konusuysa Çin bu konuda tartışmasız tek geçilir. Hâl böyleyken tasarı hazırlanırken Çin'deki uygulamalara bakılmamış olması şüphesiz ki ciddi bir eksiklik hatta ihmalkârlıktırDevamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.