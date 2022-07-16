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Cevdet Kadri Kırımlı

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TARİH

16 Temmuz 2022

Çin'in yeni liderinin belirleneceği sayfiyeye Tesla araçların girişi neden yasaklandı, Xi Jinping yeniden seçilecek mi?

Çin'in yeni lideri ekim ayında yapılacak ÇKP'nin 20. Kongresi'nde belirlenecek, ama kongre büyük ölçüde formalite. Önemli kararlar aslında önümüzdeki ay Beidaihe'da netleşmiş olacak

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TARİH

09 Temmuz 2022

Sosyal medyayı düzenlemenin ilmi Çin'de bile olsa gidip alınız! | Tank şeklindeki dondurmadan tehdit algısı yaratma "vizyonu"

Sosyal medya ve interneti düzenlemenin ilmi diye bir şey söz konusuysa Çin bu konuda tartışmasız tek geçilir. Hâl böyleyken tasarı hazırlanırken Çin'deki uygulamalara bakılmamış olması şüphesiz ki ciddi bir eksiklik hatta ihmalkârlıktır

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