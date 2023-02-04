Celal Üster | Yeryüzü kitaplığı

Paul Auster, yeni kitabında, ABD toplumunun dokusunu paramparça eden bir salgını ele alıyor. Ama bu bulaşıcı hastalık son yıllarda insanlığın üstüne kâbus gibi çöken Koronavirüs salgını da değil. Kurbanları arasında yetişkinlerin, gençlerin, çocukların, hatta bebeklerin de bulunduğu silah taşıma ve silahlı şiddet belası.