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Celal Üster | Yeryüzü kitaplığı

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TARİH

04 Şubat 2023

Fahri Petek’in gözünden Paris Ekolü

Kimileri sürgün, kimileri özsürgün, kimileri zaman zaman kaçıp gelenler. Yazarlar, şairler, ressamlar. Ama fotoğraf makinesinin vizöründen bakan hep aynı kişi: Fahri Petek

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TARİH

28 Ocak 2023

ABD’nin silah sevdası

Paul Auster, yeni kitabında, ABD toplumunun dokusunu paramparça eden bir salgını ele alıyor. Ama bu bulaşıcı hastalık son yıllarda insanlığın üstüne kâbus gibi çöken Koronavirüs salgını da değil. Kurbanları arasında yetişkinlerin, gençlerin, çocukların, hatta bebeklerin de bulunduğu silah taşıma ve silahlı şiddet belası.

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TARİH

21 Ocak 2023

Pelé: Futbolun zarafeti

Pelé, top sürme ve rakiplerini çalımla geçme becerilerileriyle seyirciyi cezbeye getirirdi. Golün futbolun orgazmı olduğu söylenir, ama kanımca Pelé maç boyunca topla sevişirken sürekli orgazm yaratan ender oyunculardan biriydi...

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TARİH

14 Ocak 2023

"Kızılderili" mi, Amerika Yerlisi mi?

Şu "kızılderili" sözcüğü dilimize yapıştı kaldı. "Redskin" sözcüğünden çevrilen "kızılderili" ırkçı, aşağılayıcı bir terim. ABD'nin aydın insanları bu terimi yıllardır sözlüklerinden çıkarmış bulunuyorlar; "Amerika Yerlisi" demeyi yeğliyorlar

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TARİH

07 Ocak 2023

Furuğ'un çocukları

Rüzgâr Bizi Götürecek'i yeniden okumaya başladım. Derken, çevirmeni Makbul Aras'ı aradım ve bir araya geldik. Furuğ'u en iyi ondan dinleyebilirdim

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TARİH

31 Aralık 2022

Söz ve imgede "cahil"

Ferit Edgü'nün "Cahiller"i, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde Elvin Eroğlu ve Burak Fidan'ın küratörlüğünde, Pelin Sidar Genç'in tasarımıyla Ercan Arslan'ın "Cahiller"iyle buluştu

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