Celal Üster | Yeryüzü kitaplığı

TARİH
04 Şubat 2023
Kimileri sürgün, kimileri özsürgün, kimileri zaman zaman kaçıp gelenler. Yazarlar, şairler, ressamlar. Ama fotoğraf makinesinin vizöründen bakan hep aynı kişi: Fahri PetekDevamını Oku
TARİH
28 Ocak 2023
Paul Auster, yeni kitabında, ABD toplumunun dokusunu paramparça eden bir salgını ele alıyor. Ama bu bulaşıcı hastalık son yıllarda insanlığın üstüne kâbus gibi çöken Koronavirüs salgını da değil. Kurbanları arasında yetişkinlerin, gençlerin, çocukların, hatta bebeklerin de bulunduğu silah taşıma ve silahlı şiddet belası.Devamını Oku
TARİH
21 Ocak 2023
Pelé, top sürme ve rakiplerini çalımla geçme becerilerileriyle seyirciyi cezbeye getirirdi. Golün futbolun orgazmı olduğu söylenir, ama kanımca Pelé maç boyunca topla sevişirken sürekli orgazm yaratan ender oyunculardan biriydi...Devamını Oku
TARİH
14 Ocak 2023
Şu "kızılderili" sözcüğü dilimize yapıştı kaldı. "Redskin" sözcüğünden çevrilen "kızılderili" ırkçı, aşağılayıcı bir terim. ABD'nin aydın insanları bu terimi yıllardır sözlüklerinden çıkarmış bulunuyorlar; "Amerika Yerlisi" demeyi yeğliyorlarDevamını Oku
TARİH
07 Ocak 2023
Rüzgâr Bizi Götürecek'i yeniden okumaya başladım. Derken, çevirmeni Makbul Aras'ı aradım ve bir araya geldik. Furuğ'u en iyi ondan dinleyebilirdimDevamını Oku
TARİH
31 Aralık 2022
Ferit Edgü'nün "Cahiller"i, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde Elvin Eroğlu ve Burak Fidan'ın küratörlüğünde, Pelin Sidar Genç'in tasarımıyla Ercan Arslan'ın "Cahiller"iyle buluştuDevamını Oku
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