Cansu Çamlıbel

TARİH
03 Şubat 2023
Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç, Fransa'dan aranarak dolandırıldığı olayda kaybettiği parayı 4,1 milyon Euro olarak açıklamıştı. Ancak Fransız yargısına yansıyan kayıtlara göre, Kıraç'ın dolandırıldığı tutar 45 milyon Euro!Devamını Oku
TARİH
30 Ocak 2023
"Bugün Erdoğan'ı destekleme kararı alsak sabah erkenden tahliye edilirim ve Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Saray’a götürülürüm, öğlen yemeğini de orada yerim"Devamını Oku
TARİH
23 Ocak 2023
"Bilmiyorum kim ne biliyor ama bana bir şey olursa o mektuplar açılır. Ondan sonra darbe için tanka tüfeğe hiç gerek olmadığını anlarsınız. Toplumu parçalar orada yazanlar"Devamını Oku
TARİH
16 Ocak 2023
“Halbank’ın ABD'deki temyiz davası için iyimser değilim...”Devamını Oku
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