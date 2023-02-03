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Cansu Çamlıbel

[email protected]@cansucamlibel

TARİH

03 Şubat 2023

İnan Kıraç’ın sakladığı 45 milyon Euro'luk gerçek!

Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç, Fransa'dan aranarak dolandırıldığı olayda kaybettiği parayı 4,1 milyon Euro olarak açıklamıştı. Ancak Fransız yargısına yansıyan kayıtlara göre, Kıraç'ın dolandırıldığı tutar 45 milyon Euro!

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TARİH

30 Ocak 2023

Selahattin Demirtaş: Destek kararı alsak yarın öğle yemeğini Saray’da yerim

"Bugün Erdoğan'ı destekleme kararı alsak sabah erkenden tahliye edilirim ve Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Saray’a götürülürüm, öğlen yemeğini de orada yerim"

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TARİH

23 Ocak 2023

Nihal Olçok: Bana bir şey olursa açılacak iki mektup var

"Bilmiyorum kim ne biliyor ama bana bir şey olursa o mektuplar açılır. Ondan sonra darbe için tanka tüfeğe hiç gerek olmadığını anlarsınız. Toplumu parçalar orada yazanlar"

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TARİH

16 Ocak 2023

Zarrab davasında ABD'de hüküm giyen Hakan Atilla: Hükûmetle ilgili soruları başka raunda saklamış olabilirler

“Halbank’ın ABD'deki temyiz davası için iyimser değilim...”

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