Yeniden üretim hatası

Cumartesi akşamı aslında zamanlama olarak fena yanlış başlayan bir dizi Alev Alev ATV’de başladı. Şimdi öncelikle dizi tam bir yaz dizisi, işte bu yüzden yanlış bir zamanlama. Bir dizinin tutma kriterleri içinde doğru zamanlama da mevcut. Siz bir yaz dizisi formatında bir diziyi alıp, ekim başında başlatırsanız hata olur, ömrü uzun olmaz.

Sinemamızın artık kült eserlerinin değil daha kıyıda kalmış eserlerine yönelim gelecek gibi hissediyorum bu diziyle. Örneğin geçen sene yine ATV’de Selvi Boylum Al Yazmalım’ın dizisi vardı ve olmamıştı, olamazdı. Alev alev dizisi de Halit Refiğ’in yönettiği başrollerinde Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın’ın olduğu 1984 yapımı bir filmimiz.

Zaten hem filmin hem de dizinin yapımcısı da Türker İnanoğlu.

Rojda Demirer yeni Gülşen Bubikoğlu, Berk Oktay yeni Tarık Akan, Hande Soral ise yeni Çiğdem Tunç, İlker İnanoğlu yeni Cüneyt Arkın olarak karşımızdalar. Dizi cast itibariyle iyi olmuş. Bugüne uyarladığımızda doğru seçimler kesinlikle.

Senaryosunu Mahinur Ergun yazıyor, bu nedenle bolca entrika ve çatışma olacağı kesin.

Ancak dediğim gibi zamanlama olarak çok yanlış, bu yüzden ömrü uzun olmaz gibi.

*Sektör artık yeniden üretimler üzerine ne katarız diye değil nasıl yeni şeyler üretiriz diye düşünmeli.

Sosyal Medya ve TV

Sosyal Medya, kendi kulvarında televizyonda alternatifsiz bir program. Her hafta severek izliyorum. Serdar Kuzuloğlu her ne kadar Kadir Çöpdemir’e benzetilmekten dert yansa da, ben onu Hatemi’nin konuşma tarzına benzetiyorum.

Hazır reyting işleri kafa karıştırırken hala ve gelecek internet, sosyal medyada iken, en önemlisi izleyici artık tv izlerken de çoklu ortamlarda olmaya başladıysa; televizyon ile sosyal medyayı entegre eden böyle iyi programlara ihtiyacımız var belki her ana kanalın böyle bir programı olmalı. Ve de var olan programlarını entegre etmeli her kanal. Yapmayan kaybeder.

Benden önermesi.

Show TV’nin garanti yolu

Show TV, Düşman Kardeşler adlı dizisini yayından kaldırdı ki şaşırtıcı bir şekilde yani benim beklemediğim şekilde dizinin 1. Çıktığı zamanlar oldu. Ancak kanal kaldırma kararı almış.

Dikkat ederseniz Show TV son zamanlarda ellerindeki bütün Recep İvedik filmlerini yayınladı. Ve risksiz bir şekilde mutlaka ilk 10’a giriyor. Bir dizi için yapım şirketine her hafta para ödemektense Recep İvedik yayınlamak da bir strateji. Çünkü garanti yol.

Hiç hazzetmem

Televizyon televizyon, program program gezip filmini çok anlatan yönetmen filmine, kitabını çok anlatan yazar kitabına güvenmiyordur; hazzetmem kaçarım ne izlerim ne okurum.