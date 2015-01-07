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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

07 Ocak 2015

Gizli Özne

Eylül Cansın… İntihara giderken çektiği o video… Kahroldum yine… tek isteği insanca yaşayabilmekti… hepimiz suçluyuz…

Eylül Cansın… İntihara giderken çektiği o video… Kahroldum yine… tek isteği insanca yaşayabilmekti… hepimiz suçluyuz…

...

Yaklaşık 1,5 yıl önce Ayta Sözeri ile ilgili bir belgesel çektik, festivallere katıldık, kendi aramızda gösterimler yaptık ama asıl olan artık içinde bulunduğumuz bu dönemde yaptıklarımızı internette paylaşmak, izlettirmek…

Birilerinin artık görmesini sağlamak, daha çok insanın görmesini sağlamak…

Belgeselleri kendi evlerimizde köşe yastığı gibi saklamak için çekmiyoruz, çekmemeliyiz.

O nedenle şifresini kaldırdım ve kendime kızdım.

Belgeselin adını Ayta koydu:

 “Gizli Özne”

Ayta Sözeri, gibi güzel bir insanın belgeselini herkes izlesin isterim, imkansızlıklar içinde çektim tez projesi olarak… işin teknik kısmına değil de içeriğine bakın lütfen…

Ayta, güzel güçlü bir örnek… herkese güç verecektir…

 

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