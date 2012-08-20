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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

20 Ağustos 2012

Bayram gelmiş neyimize

Artık alıştık... Bayram geliyor ama tatile gidemeyen izleyici kitlesi yine düşünülmüyor tv yöneticileri tarafından. Ekranlarda yok yok...

Artık alıştık... Bayram geliyor ama tatile gidemeyen izleyici kitlesi yine düşünülmüyor tv yöneticileri tarafından. Ekranlarda yok yok...

Ve dün akşam;artık kanallarımızdan umudu kesip bayram, yılbaşı gibi özel günlerde özel program, film v.b. beklemekten vazgeçtim. Herkes tatile kaçma ve yeni sezon dizilerini planlama telaşında.

Bırakın dizilerin yeni bölümlerinin olmasını tv’de ilk kez yayınlanacak şöyle iyi bir filme hasretiz. Dün yine aynı makamlar vardı erkanlarda, bol bol  dizi tekrarları ve sevimsiz filmler.

Neyse ki bir şekilde haber kanalları birkaç özel yayın hazırlamışlardı. Bayram için neden ana kanallar değil de haber kanalları bayram özel programı yapıyor çözümlemek zor. Haber kanallarının iş midir değil midir tartışılır ama onlar da olmasa pes diyecektim dün.

NTV, Yekta Kopan ve Göksel güzel bir program yapmış. Kanal 24’e transfer olan Berfu Haşıoğlu da konuk olarak Alişan’ı almış bayrama özel. Habertürk’te ise Oylum Talu ve Simge Fıstıkoğlu iyi konuk seçimleriyle özel bir yayın yaptılar. Bu nedenle haber kanallarına en azından alkış gönderelim.

Bayramın önümüzdeki iki gününden de umudunuz olmasın; yılbaşı ekranında sınıfta kalan kanallar bayram ekranında da kaldı şimdiden söyleyeyim.

 

Futbol programları çıktı meydane

 

Tabii artık lig başladı ve neredeyse her kanalda bir futbol programı mevcuttu dün. Malum futbol ülke gündemimizde bir hayli yer kaplıyor hatta en çok yer kaplayan konu. Twitter’da da bu böyle. Ancak bu bize özgü değil Worlwide Trends’e de baktığımızda dünyada da gündemde futbolun ağırlıkta olduğunu görüyoruz.

Futbolu seven biri olarak futbol programlarını da yakından takip ediyorum. Bir bakalım dün hangi kanalda hangi program başladı.

Bu programlar arasında en dikkat çekicisi ise Telegol. Kanaltürk’ten aynı ekiple TV8’e transfer olan ekip aynı ivmede gittiler. Ve en çok konuşulacak ekip olarak yer almaya devam edecekler gibi. Yorumcuların hepsinde reyting ışığı olunca Telegol aralarında en güçlü olarak karşımızda.

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Erman Toroğlu, Ziya Şengül, Gökmen Özdenak, Kaya Çilingiroğlu.

Reyting ışığının muhteviyatında biraz kimsenin konuşmadığını konuşma, biraz ani parlamalar, biraz gür ses çıkarma, biraz diğer yorumcularla takışma gibi özellikler mevcut. Eee futbolun falına bakmak gibi atrksiyonları olan Erman Toroğlu var asıl. Bakalım yeni sezonda nasıl atraksiyonlar bizi bekler...

Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu daha önce birlikte program yaptılar ama olmamıştı. Bir ipte olamazlardı. Ahmet Çakar da yoluna Beyaz TV’de Rasim Ozan Kütahyalı ve Sinan Engin ile devam ediyor. Bu üçlüde de reyting ışığından fazla fazla var, anlayın... Kütahyalı ve Çakar’ın ilişkisi de bıçak sırtı, her an kopabilir.

3. sırada Habertürk’te Faik Çetiner ile Bizim Stadyum yer alıyor. Faik Çetiner ise Telegol’ün TV8’e gelmesiyle kanaldan ayrılıp Habertürk’e geçmişti. Yorumcular; Halil Özer, Serdar Ali Çelikler, Bülent Yavuz. Ekipte en hararetli konuşmaları yapan yine hep Bülent Yavuz oluyor. Programda Pazartesi günleri Çetiner’e Simge Fıstıkoğlu eşlik ediyor. Fıstıkoğlu dışında ise Kanal 24’te Derya Oruçoğlu bulunuyor Ali Gültiken ile. Pazar ve pazartesi geceleri yayınlanan erkek egemen futbol programlarında futboldan anlayan iki kadın görmek güzel.Kadını teşhir öğesi olarak gören futbol programcılığı popülerdibir aralar. En azından yapanlar vardı maalesef ki!

Ancak artık hiç rastlamıyorum ve gerçekten futboldan anlayan, zeki, donanımlı kadınlar var ekranda.

En hararetsiz, en süt liman geçecek programlar ise Ersin Düzen- İlker Yağcıoğlu ile TRT1- Stadyum ve hemen maç sonrası Rıdvan Dilmen- Güntekin Onay’ın programları. Stadyum’un takviye yorumcuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

 

Ersin Düzen’e rakip Emin Çağlar

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Emin Çağlar, üniversiteden arkadaşım ve yıllardır kanalların spor servislerinde çalışır, altyapısı sağlam. Şu anda ise Habertük ekranında sizlerle. Bence ekranların en en başarılı, yakışıklı spikeri olarak adından çokça söz ettirecek, dikkat!

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