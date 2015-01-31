HüküMESS’ten greve darbe!

Metal işçilerinin 29 Ocak günü başlayan grevi aradan bir gün geçmeden “milli güvenliği bozucu” bulunarak hükümet tarafından 60 gün süreyle ertelendi.

Gerekçe tanıdık. AKP bunu hep yapıyor. AKP döneminde etkili grevlerin tümü milli güvenlik ve genel sağlık gerekçesiyle ertelendi. Son olarak Haziran 2014’te Kristal-İş Sendikası'nın Şişecam işyerlerindeki grevi aynı gerekçelerle ertelenmişti. Şimdi de Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevi ertelendi.

Öncelikle erteleme ifadesinin yanıltıcı olduğunu belirtelim. Çünkü 60 günlük erteleme sonrasında yeniden greve çıkmak mümkün değil. Erteleme süresi içinde Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermezse yeniden greve çıkmak imkansız. Nitekim Şişecam grevinde Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu bu süre içinde nihai kararı vermemiş ve cam işçisinin grev hakkı ortadan kaldırılmıştı.

Erteleme (yasaklama) kararında yer alan “milli güvenlik “gerekçesi hukuk dışı, akıl dışı, bilim dışı ve ahlak dışıdır. Metal sektöründe 15 bin işçinin 20 civarında fabrikada yaptığı grevin Türkiye’nin milli güvenliği bozduğunu iddia etmek için akıl sağlığını kaybetmiş olmak veya grev hakkına tahammülsüz olmak lazım.

Türkiye savaşta mı? Ülkede büyük bir doğal afet mi var? Grevdeki işyerlerinde üretilen ürünlerin yokluğu halk sağlığını ve ülkenin güvenliğini tehlikeye mi atıyor? Elbette hayır! Koskoca bir yalanla ve aldatmacayla yüz yüzeyiz.

Grev ertelemesinin nedeni milli güvenlik değil ekonomik çıkardır. Hükümet grevleri ekonomik etkisi nedeniyle erteliyor. Metal patronlarının örgütü MESS’in grevi erteletmek için günlerdir girişimde bulunduğu biliniyor. MESS’in devlet-hükümet üzerindeki nüfuzu malum.

Şişecam ve lastik grevlerinin işveren örgütlerinin talebiyle ertelendiği dava dosyalarıyla net bir biçimde ortaya çıkmıştı. Metal grevi de metal patronlarının isteğiyle ertelenmiştir. HüküMESS grev hakkına darbe vurmuştur. MESS grev oylamalarıyla grevin önüne geçemeyince bu yola başvurdu.

Grev ertelemeleri Türkiye’de her dönem var oldu. Ancak AKP döneminde sistematik hale geldir. AKP döneminde bütün büyük grevler ya ertelendi veya kırıldı. AKP grev hakkını kullanılamaz hale getirdi.

Oysa çok değil beş yıl önce Anayasa referandumu sırasında AKP sendikal hakların genişleyeceğini, grev yasaklarının azalacağını iddia etmişti. Ancak tersi oldu. Etkili hiçbir greve izin verilmedi. Şişecam, maden ve metal grevleri ertelendi, THY ve Çay Kur grevleri ise kırıldı.

Türkiye siyasal rejime paralel olarak otoriter bir emek rejimi inşa ediliyor. Bu emek rejimin temel özelliği iktidar güdümlü sendikalar ve grev yasağıdır. Son grev ertelemesi metal sektöründeki sendikal statükonun korunmasını ve grev eğilimin önünü kesmeyi de hedefliyor.

Türkiye’de grev hakkı olduğu koskoca bir yalandır. Türkiye grev hakkı açısından 12 Eylül günlerine geri dönmüştür.