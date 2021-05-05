Kanada altı yeni göçmen programı başlattı

Son zamanlarda sizlerden gelen bazı mesajlarda ortak bir soru var; "Göçmenlik danışmanıyla çalışmazsam, başvurum askıya alınır mı?"

Hayır. Bilgi almak için danışmana başvurmanız, başvurunuzu bu yolla yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Zaten birçok danışman, genellikle bir saat süren o ilk görüşme için bir ücret talep ediyor; karşılığında bilgilerini, deneyimlerini, önerilerini sizlerle paylaşıyorlar. İçinize sinerse çalışırsınız, sinmezse doktor vizite ücreti gibi seansınızın ücretini öder çalışmazsınız. Hangi danışman bu ilk görüşmeden sonra eğer kendileri ile çalışmazsanız başvurunuzun askıya alınacağını ya da durdurulacağını söylüyorsa, yalan söylüyordur, aman dikkat.

Göçmenlik danışmanı/avukatı bazı durumlarda faydalı olabilir. İngilizceniz iyi değilse formları doldurmak ve başvuruları yapmak adına size yardımcı olabilirler. Göçmenlik statüsü kişinin üstüne dikilmesi gereken bir şey. Hiç belli olmaz, lisede öğrendiğiniz ve başvuru yaparken işinize yaramayacağını düşündüğünüz orta seviyede Fransızca'nızın, bir danışman sayesinde işe yarayabileceğini öğrenebilirsiniz. Ya da direkt çalışmak yerine belki de iş bulmak adına önce bir dil, ya da master programına yazılmak sizin için daha uygundur. İyi bir göçmenlik danışmanı sizin için en iyi çözümü üretir. Göçmenlik danışmanı ile çalıştınız, işlemleri başlattınız, diyelim ki ödemenizi de yaptınız, o arada çalıştığınız şirketin Kanada'nın X ofisinde işçi aradığını öğrendiniz ve kendi imkanlarınızla işinizi buldunuz. İyi ve dürüst bir danışman, kendi yaptığı işlemleri iptal eder, harcaması varsa onu düştükten sonra size paranızı iade eder.

Kanada'ya illa göçmen statüsünde gelmek de gerekmiyor. Birçok insan çalışma izni alarak ve/veya okul okuyarak geliyor. Mesela, öğrenciler yarı zamanlı çalışma izniyle haftada 20 saate kadar çalışabiliyor, hem harçlıklarını çıkarıp, hem de göçmenliklerinin yolunu açıyorlar.

Geçtiğimiz hafta Kanada Göçmenlik Mülteci ve Vatandaşlık Bakanı Marco E. L. Mendicino, hâihazırda Kanada ekonomisine katkıda bulunan 90 binden fazla önemli statüde çalışan ve uluslarası mezun için oturma iznine başvurabilecekleri yani göçmen statülerine kavuşabilecekleri altı yeni program başlattı.

Pandemiye karşı savaşta göçmen iş gücü

Kanada pandemiye karşı verilen mücadelede göçmen işgücünün önemine ve desteğine inanıyor ve pandemi başından beri ülke ekonomisine özellikle de sağlık sistemine büyük katkı sağlayan yetenekli yabancıları göçmen statüsüne sokmak ve ülkede kalıcı kılmak için uygun programlar başlatıyor.

Mendicino şöyle diyor: "Pandemi döneminde ülkemize yeni gelenlerin katkıları, çabaları bir ışık gibi parladı. Hayata geçirdiğimiz bu yeni politikalar, Kanada'da geçici statüsü olanların bu ülkede hayatlarını planlamalarına, ekonomik iyileşmemizde kilit rol oynamalarına ve hep birlikte daha iyi bir gelecek kurmamıza yardımcı olacak. Onlara mesajımız basit: Durumunuz geçici olabilir, ancak katkılarınız kalıcıdır ve kalmanızı istiyoruz."

6 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kanada Göçmenlik Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC) aşağıdaki başlıklar altında başvuruları kabul etmeye başlayacak:

Sağlık hizmetlerinde çalışan geçici işçiler: 20.000 başvuru

Seçilmiş diğer temel mesleklerde çalışan geçici işçiler: 30.000 başvuru

Bir Kanada yüksek okulundan mezun yabancı kişiler: 40.000 başvuru

Fransızca konuşan sağlık görevlileri (sayı belirtilmemiş)

Fransızca konuşan diğer temel mesleklerde çalışan geçici işçiler (sayı belirtilmemiş)

Fransızca konuşan, bir Kanada yüksek okulundan uluslarası mezunlar (sayı belirtilmemiş)

Üç yılda 1.2 milyon göçmen hedefi

Başvurular, 5 Kasım 2021'e ya da hedef sayıya ulaşana kadar açık kalacak. Bu yeni kamu politikaları, sağlık alanında 40 farklı başlıkta toplanan işlerin yanı sıra bakıcılık, gıda üretimi ve dağıtımı gibi çeşitli alanlarda 95 diğer temel mesleği de kapsıyor

Başvurabilmek için kişilerin sağlık alanında veya önceden onaylanmış başka bir temel meslekte en az bir yıllık Kanada iş deneyimine sahip olmaları gerekiyor. Uluslararası mezunların ise, son dört yıl içinde ve Ocak 2017'den önce olmamak kaydıyla uygun bir Kanada lise sonrası programını tamamlamış olmaları gerekiyor.

Mezunlar ve işçiler Kanada'nın resmi dillerinden birinde yetkinliğe sahip olmalı, genel kabul şartlarını karşılamalı, Kanada'da bulunmalı, çalışma iznine sahip olmalı ve Quebec dışında herhangi bir Kanada eyaletinde ikamet ediyor olmalılar.

Kanada hükümeti bu şekilde pandemiye yani ülkeye kolay giriş yapılamamasına rağmen, 2021 hedefi olan 401,000 yeni göçmen hedefine ulaşacak. Kanada önümüzdeki üç yılda ise 1.2 milyon yeni göçmene kapılarını açmayı planlıyor.

Yazılarımda çok sık kullandığım Rumi'nin güzel bir sözü var: "Yola çıkana yol görünür." Belki Kanada'ya turist vizesiyle sadece önümüzdeki altı ayı planlayarak gelmiştiniz. O arada okula yazıldınız, o arada bir yerde iş buldunuz. Hoop siz anlamadan göçmenliğinizin yolu açılabiliyor. Bu başvuruları yapmak için birine danışmak ya da danışmamak ise tamamen sizin tercihiniz.

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