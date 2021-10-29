Yalan değil, yalan ötesi…

Tarihe not düşüyorum.

Yıl 2021. Aylardan 28 Ekim. Günlerden Perşembe.

Yer: Ankara AKM Kültür Merkezi Millet Bahçesi açılış töreni

Kürsüde Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.

Yani ne olursa olsun, ne derse desin ciddiye alınması gereken biri. En azından oturduğu koltuk, işgal ettiği makam "ciddiye alınmayı" zorunlu kılıyor.

Önce T24'de haberi okudum..

İnanmadım. (Ben T24'de bir haberi ciddiye almamışsam, "durum ciddi" demektir).

Google'a başvurdum. O beni YouTube'a yolladı. YouTube'da Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını videodan izledim.

Kuşkuculuğum hemen yok olmadı. Videoyu bir kez daha ve dikkatli izledim. Hani meslekten olanların fark edebileceği bir "Kes, yapıştır, araya bir şeyler sokuştur" yapılmış mı diye baktım.

Hayır. Tertemiz. Üstelik kaynak Anadolu Ajansı (AA), yani Tayyip Erdoğan'ın kendi şahsi haber ajansı.

İster istemez inandım.

İnandım ve korktum.

* * *

Lafı daha fazla uzatıp sabrınızı taşırmayayım.

AK Reisi ve Cumhurbaşkanı prompter eşliğinde konuşuyor. Yani resmi bir metinden okuyor, bir dil sürçmesi filan da söz konusu değil.

Aynen aktarıyorum:

"…Avrupa'ya bakalım, İngiltere'de raflar boş, Amerika'da boş, Avrupa'da boş. Elhamdülillah bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat anlamazlar…"

Şöyle bir göz attıysanız, benim gibi yapın ve bir kez daha okuyun lütfen.

İnanmadınızsa gazetecinizin titizliğine güvenin ve inanın.

Son bir not: Yine bir meslek refleksi ile Almanya'da Berlin ve Frankfurt'tan, Fransa'da Paris'ten, yakın ve kesinlikle güveneceğim meslektaşları aradım. Kimileri gülmekten cevap veremedi, kimileri böyle bir cümle kurulduğuna inanmadı.

* * *

Daldan dala atlanmış konuşmada başka inciler de var. Mesela "Elhamdülillah bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor" gibi bir cümleyi ele alıp iki üç Tırmık çıkarmak çok kolaydı ve yazması bile çok keyifli olurdu. "Yoluna devam eden bolluk bereket" ha? Acaba yoluna devam edip çok mu uzaklara gitmiş?

Ama hayır.

Mizaha yaslanmış Tırmık yazmak niyetinde değilim, Bence mizaha gelmeyecek ve mizaha sığmayacak bir "olgu" var.

Aktardığım üç cümle üstüne ne denebilir; ne yazılabilir?

Mesela "Bu söyledikleri yalan" denemez.

Yalan ötesi bir durumla karşı karşıyayız.

Vahim ve çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız.

* * *

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