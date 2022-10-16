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T24 Haftalık Yazarı

Ayça Abakan

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TARİH

16 Ekim 2022

Suriyeli yönetmen Soudade Kaadan: Umuda dair bir film yapmak istedim, zira elimizde kalan tek şey umut

"Kanımca Suriye'deki durum şimdi daha da kötü. Ülkenin altyapısı tamamıyla yıkılmış halde, bu büyük savaşta çok büyük kayıplar verildi. Suriye'nin yeniden inşa edilebilmesi için uzun yıllar geçmesi gerekecek"

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TARİH

05 Ekim 2022

66. Londra Film Festivali “Matilda’nın meydan okuyuşu”yla açıldı

“Matilda - Müzikal” filminde Matilda Wormwood’u canlandıran küçük oyuncu Alisha Weir’in, başarılı oyunculuğu ve sevimliliğiyle sinema izleyicilerini etkileyeceğine kuşku yok. “Çok gergindim, çünkü benim ilk büyük filmimdi. Bütün bu oyuncularla birlikte çalışmak ürkütücüydü ama hepsi de çok iyi davrandılar” dedi Alisha. Ön sıradan basın toplantısını izlerken Alisha’nın 10 - 20 yıl sonra nerelerde olabileceğini düşünmeden edemiyor insan

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