Ayça Abakan

TARİH
16 Ekim 2022
"Kanımca Suriye'deki durum şimdi daha da kötü. Ülkenin altyapısı tamamıyla yıkılmış halde, bu büyük savaşta çok büyük kayıplar verildi. Suriye'nin yeniden inşa edilebilmesi için uzun yıllar geçmesi gerekecek"Devamını Oku
TARİH
05 Ekim 2022
“Matilda - Müzikal” filminde Matilda Wormwood’u canlandıran küçük oyuncu Alisha Weir’in, başarılı oyunculuğu ve sevimliliğiyle sinema izleyicilerini etkileyeceğine kuşku yok. “Çok gergindim, çünkü benim ilk büyük filmimdi. Bütün bu oyuncularla birlikte çalışmak ürkütücüydü ama hepsi de çok iyi davrandılar” dedi Alisha. Ön sıradan basın toplantısını izlerken Alisha’nın 10 - 20 yıl sonra nerelerde olabileceğini düşünmeden edemiyor insanDevamını Oku
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