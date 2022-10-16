Ayça Abakan

“Matilda - Müzikal” filminde Matilda Wormwood’u canlandıran küçük oyuncu Alisha Weir’in, başarılı oyunculuğu ve sevimliliğiyle sinema izleyicilerini etkileyeceğine kuşku yok. “Çok gergindim, çünkü benim ilk büyük filmimdi. Bütün bu oyuncularla birlikte çalışmak ürkütücüydü ama hepsi de çok iyi davrandılar” dedi Alisha. Ön sıradan basın toplantısını izlerken Alisha’nın 10 - 20 yıl sonra nerelerde olabileceğini düşünmeden edemiyor insan