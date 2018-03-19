Şenol Güneş'in kaçıncı hatası!

Ricardo Quaresma’nın yokluğunda ‘oynuyormuş’ gibi yapan ‘imitasyon’ futbolcu Jeremain Lens’i sahaya sürmek öncelikli hataydı, Gençlerbirliği maçındaki yaşanmışlığa karşın. Ankara’da Jeremain Lens oyundan çıkmış, yerini Caner Erkin almış, Ryan Babel sağ kulvara geçince de Beşiktaş arta kalan dakikalarda alışagelmiş futbolunu sergilemişti. Her doksan dakikanın ardından bir şeyler üretip serzenişte bulunan Şenol Güneş önce kendi hatasını görmeli, ki söyledikleri ‘boşlukta’ kalmasın!

Oyunun başında kusursuza yakın baskı kuran Başakşehir karşılaşmanın büyük bölümünde üstün olan taraftı, üstüne üstlük 32 dakika boyunca bir eksikle mücadele etmelerine karşın. Ayrıca golü Eljero Elia ile erken değil geç buldular zira Beşiktaş’ı kendi yarı alanına hapsettikleri dakikalarda art arda yarattıkları pozisyonlardan yararlanamadılar. Altını özenle çizmeli Beşiktaş o dakikalarda geriye yaslanmadı, Başakşehir olanak tanımadığı için ileriye çıkamadı. Ne Gökhan Gönül sağ kanatta yol alacak beceriye sahipti ne de önündeki Jeremain Lens… Sol kulvarda da durum farlılık içermiyordu tabii ki. Orta alanda Atiba Hutchinson’ın durgunluğuna, Tolgay Arslan’ın gereksiz top kayıpları da eklenince değil rakip kaleye gitmek, karşı yarı alana geçmek nadiren gerçekleşiverdi. Şenol Güneş’in ikinci yarıya Jeremain Lens – Caner Erkin değişikliği ile başlamasını beklemek, sanırım ‘saftirik’ deyişi ile örtüşüverdi. Hollandalı futbolcuyu 68’inci dakika oyundan aldı almasına da yerine Caner Erkin değil Vagner Love girdi. Beşiktaş sıkıntıyı kanatlarda yaşarken ortadan sonuca gitmeye çalışmak!.. Olmadı zaten olmasına da olanak yoktu, Başakşehir savunması hata yapmadı onların yerine Şenol Güneş ciddi yanlışlara imza atıverdi. Beşiktaş orta alanı neden bir anda böylesine bocaladı? Anderson Talisca’nın canı oynamak istemedi. Anderson Talisca’nın dün geceki isteksizliğinin ardında bir neden var elbette!

'Başakşehir yenilgisinin nedeni futbolcuların formsuzluğundan mı yoksa teknik direktörün hatalı seçimlerinden mi kaynaklandı? Bu, ‘tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıka’ sorusu ile özdeş oluverir. Zira sen hatalı eleman seçimi yaparsan takımın oyununa direkt etki eder, diğer futbolcuları da oyundan düşürürsün! Tolgay Arslan – Oğuzhan Özyakup değişimi kuşkusuz gereksizden de öteydi. Oğuzhan Özyakup en son hangi maçın kaderine etki edecek performans sergiledi? Tarihini anımsamayan sadece ben olabilir miyim?

Şenol Güneş’i sadece Vagner Love konusunda eleştirmek haksızlık olur! 33 yaşındaki futbolcuyu transfer eden Şenol Güneş değil başkan Fikret Orman, tıpkı yedek kulübesinde oturan Domagdj Vida gibi… Futbolun doğasında var yenilgi, eşitlik ve yengi gibi. Kaldı ki Başakşehir bileğinin hakkıyla ve Beşiktaş’tan çok daha iyi oynayarak kazandı. Beşiktaş içinse sorun yitirilen üç puan değil, yitirilecek şampiyonluk olur…

Şampiyonlar Ligi sona erdi, lig şampiyonluğu da giderse iki milyar lirayı aşan borç tutarı nasıl ödenir? Forma satışıyla mı?

Emmanuel Adebayor için açacağımız parantezin içine de alkışlarımızı eklemeyi ihmal etmeyelim…