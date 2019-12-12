Ali D. Ulusoy

Bizim ve daha önceki kuşağa zor geliyor belki kabullenmek. Ama yeni genç kuşak bizden ve önceki idealist kuşaktan daha realist. Bu kesin. Hemen önyargılı olmayalım. Belki de bireyselciliğin (bizim yapamadığımız) daha realist toplumcu yorumunu ve sentezini belki bu kuşak yapabilecek.