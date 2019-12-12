Ali D. Ulusoy

TARİH
12 Aralık 2019
Kimse "AİHM bize önyargılı" edebiyatı yapmasın. Çünkü AİHM'in son dönemdeki Türkiye'ye yaklaşımı bilakis çok toleranslı. Demek ki burada AİHM'i bile çileden çıkaran ekstra bir gelişme varDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
Bizim ve daha önceki kuşağa zor geliyor belki kabullenmek. Ama yeni genç kuşak bizden ve önceki idealist kuşaktan daha realist. Bu kesin. Hemen önyargılı olmayalım. Belki de bireyselciliğin (bizim yapamadığımız) daha realist toplumcu yorumunu ve sentezini belki bu kuşak yapabilecek.Devamını Oku
TARİH
27 Kasım 2019
Anlaşılan o ki, Altan iktidara sert biçimde muhalefet etmeseydi bunlar başına gelmeyecekti; o halde hukuk yoluyla siyasi intikam sarmalının örneklerinden biriyle karşı karşıyayız…Devamını Oku
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