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Konuk Yazar

Ali D. Ulusoy

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TARİH

12 Aralık 2019

AİHM’in Kavala kararı ya da 'konjonktürün ruhuna aldanmak'

Kimse "AİHM bize önyargılı" edebiyatı yapmasın. Çünkü AİHM'in son dönemdeki Türkiye'ye yaklaşımı bilakis çok toleranslı. Demek ki burada AİHM'i bile çileden çıkaran ekstra bir gelişme var

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TARİH

06 Aralık 2019

İdealizmin öldüğü ülkede Kemal Kurdaş ve diğer idealistleri hatırlamak

Bizim ve daha önceki kuşağa zor geliyor belki kabullenmek. Ama yeni genç kuşak bizden ve önceki idealist kuşaktan daha realist. Bu kesin. Hemen önyargılı olmayalım. Belki de bireyselciliğin (bizim yapamadığımız) daha realist toplumcu yorumunu ve sentezini belki bu kuşak yapabilecek.

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TARİH

27 Kasım 2019

Anti-demokrasi sarmalı ve Ahmet Altan

Anlaşılan o ki, Altan iktidara sert biçimde muhalefet etmeseydi bunlar başına gelmeyecekti; o halde hukuk yoluyla siyasi intikam sarmalının örneklerinden biriyle karşı karşıyayız…

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