Zara imparatorluğunda "Zarina" devri

Fast Fashion (Hızlı Moda) sektörünün lideri olarak bilinen Zara markasında lider değişimi zamanı geldi çattı. 85 yaşına giren markanın kurucusu Armancio Ortega koltuğunu üç çocuğundan en küçüğü olan Marta'ya bırakacağını ilan etti.

İspanya'nın en zengin insanı unvanına da sahip olan Ortega, 1975 yılında ilk eşi Rosalia ile birlikte Zara markasını yaratarak imparatorluğunun tohumlarını atmıştı.

1985 yılında İnditex şirketini kurarak, günümüzde Türkiye'de de mağazaları bulunan, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Pull &Bear, Bershka, Tempe ve Zara Home markalarını bünyesine ekleyerek pazardaki boşlukların tümünü doldurup devleşme yoluna gitti. Ancak grubun ciro hanesinin bayrağını yüzde 70'lik payla Zara taşıyor.

13 yaşında iken bir mağazada tezgahtar olarak çalışmaya başlayan Armancio'nun inanılmaz başarı öyküsü 70'li yıllarda hazır giyime geçen lüks markaların astronomik rakamlara sattıkları tasarım ağırlıklı ürünlerin benzerlerini geniş kitlelere ulaştırma fikrinden doğmuştur.

Fast Fashion olarak adlandırılacak olan bu yöntemin anahtar kelimelerini "tasarım, ucuz mal ve hızlı tüketime teşvik" olarak sıralamak mümkün.

İspanya'nın özerk bölgelerinden biri olan Galiçya'nın kuzey batısında bulunan A Coruna'daki İnditex Şirkeitini bir koleksiyon projesi çerçevesinde ziyaret etmiştim.

Oertega'nın doğum yeri olan bu bölge, dev şirketin koleksiyonlarının yaratıldığı ve devamlı izleme yöntemi ile dünyadaki tüm mağazaların yönetildiği stratejik nokta olarak biliniyor.

Ortega'nın en küçük kızı Marta'yı selef olarak seçmiş olması ise sektörde sürpriz olarak karşılanmadı. Babasından sonra İspanya'nın zenginler listesinde ikinci sırada yer alan büyük kızı Sandra, ailesi ile birlikte gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Tek erkek çocuk olan Marcos ise rahatsızlığı nedeni ile inzivada yaşıyor.

Amancio Ortega, prensip olarak ilk günden beri basından uzak durmayı tercih etmesi ve hiçbir röportaj vermeyi kabul etmemesi ile biliniyor. Aynı yasakları ailesi ve yakınları için de uygulayan ünlü iş adamı, mütevazı kişiliği ile de tanınıyor.

Yakınları tarafından "Zarina" lakabı ile bilinen Marta Ortega, ailenin geleneklerini yıkacak gibi görünüyor. Medyatik olmaktan hoşlanan, İspanyol cemiyet hayatının ilgi çeken figürlerinden biri olarak gündeme gelmeye başlayan Marta'nın dev şirketin başına geçmesi için hazırlanma süreci ise bir hayli çetin geçmiş.

İngiltere'de üniversite tahsilini gerçekleşirken, babasının isteği ile Londra'daki bir Zara mağazasında kim olduğu ifşa edilmeden tezgâhtar olarak çalışarak ter dökmüş.

Şirketin tüm kademelerinde asistanlık yaparak, başına geçeceği imparatorluğun püf noktalarını incelme fırsatını bulmuş.

Ancak Marta'yı İspanya'nın en güçlü kadını unvanını verecek olan şirket başkanlığı görevi sınavında, zor basamaklar tırmanmak zorunda kalacağı aşikâr.

Uzun yıllardır dev çatı şirketin CEO'luğunu üstlenen Pablo İsla'nın, bir müddet önce koltuğunu Oscar Garcia Marceiras'a devretmesi, şirket hisselerinin Madrid borsasında yüzde 6'lık bir üşüş yaşamasına neden olmuştu. Ekonomi dergisi Forbes tarafından dünyanın en başarılı CEO'su seçilen İslo, Zara'nın büyümesinde önemli bir rol oynamıştı.

Küresel pandemi nedeni ile dünyanın çeşitli şehirlerindeki bin 200 mağazasına kilit vurmak zorunda kalan İnditex, İslo'nun stratejisi ile moda endüstrisinde yaşanan krize rağmen büyümeye devam etmişti.

Marta Ortega'yı bekleyen bir diğer sınav ise, agresif bir rakip olarak ortaya çıkan Shein markası ile baş etmek olacak. 2008 yılında Çin'in Nanjing şehrinde kurulan ve Zara gibi "hızlı üretim, hızlı tüketim" sistemini uygulayan şirket büyük bir hızla küreselleşme başarısını gösteriyor. Shein'in kurucuları ile ilgili hiçbir bilgiye ulaşılamama gizemi ise dünya basının merakını çekmiş durumda.

Mutlu pazarlar.