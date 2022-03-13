Savaş gölgesinde moda haftası...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeni ile baş gösteren Üçüncü Dünya Savaşı çıkma ihtimali, kâinatı huzursuz etmiş durumda.

2022 - 2023 kış sezonu moda haftaları zincirinin son halkası olan Paris, etkinliği iptal etme olasılığını tartışmış olsa da gerçekleştirme kararı almıştı.

Dünyanın önde gelen moda tarihçilerinden biri olan Olivier Saillard'ın, moda haftasının başlamasından bir gün önce verdiği demeç ise yüreklere su serpti.

Saillard, İkinci Dünya Savaşı'nda bile, Paris'teki defilelerin iptal edilmediğini ve dönemin ünlü modacılarının birbirinden ilginç koleksiyonlar sunarak optimizm mesajları verdiklerini dile getirerek moda federasyonunu yüreklendirmiş oldu.

Başta Louvre Müzesi olmak üzere, Paris'in değişik semtlerindeki ihtişamlı binalarda defile düzenleyen ünlü marka ve tasarımcıların hemen hemen tümü, savaş karşıtı mesajlar vererek Ukranya halkına destek verdi.

Ukranya'nın, buğday tarlalarının (refah) üzerindeki gök (barış) olarak ifade edilen sarı ve mavi renklerdeki bayrak renklerinin, sembolik olarak kullanılması ilgi çekti.

Balenciaga'nın kreatif maestroluğu koltuğunda oturan ve son yılların en gözde tasarımcılarından biri olarak kabul edilen haline gelen Gürcü asıllı Demna Gvasalia'nın defile öncesi yaptığı dokunaklı konuşmaya paralel olarak davetlilere hediye edilen sarı-mavi renklerdeki sweatshirt'lerle Ukranya'ya destek mesajı verildi.

Demna, 2022 - 2023 Balenciaga kadını "Hür ve seksi'' olarak tanımlarken, defileye onur konuğu olarak katılan Kim Kardashian'ın, defile öncesi kuliste baştan aşağı markanın logosunu taşıyan paketleme bandı ile giydirilmiş olması sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Paris moda haftasının en ilginç koleksiyonlarından biri ise Louis Vuitton tarafından gerçekleştirildi. Şehrin en önemli mimari yapıtlarından olan olan Orsay Müzesinde sunulan kış defilesinde "Androgyne'' temasının işlenmiş olduğu gözlendi. Amerikalı havacı ve yazar Amelia Earhart'ın (1887-1939) kişiliğinden esinlenerek tasarlanan koleksiyonda geniş kuplu pantolonlara eşlik eden ve "aviateuer'' olarak tanımlanan deri ceketler, emprime kravatlar ilgi çekici.

Müzenin heykeller ve Van Gogh, Monet, Edouard Manet, Gustave Courbert gibi ressamlarının eserlerinin bulunduğu galerilerde görücüye çıkan 2022 - 2023 koleksiyonu markanın kalite ve tasarım kriterlerini zirveye çıkardı.

Sezonun bir diğer önemli defilesi ise Hermés tarafından gerçekleştirildi. Kurulduğu günden beri kalite ve mükemmel işçilik ilkelerinden ödün vermeyen ünlü Fransız markasının tasarımcısı Nadége Vanhée Cybulski 'nin bir adım daha ileriye giderek marka kimliğine kattığı kadınsı detaylar basından olumlu tepki aldı.

"Neo-Cavalieres'' olarak nitelendirilen koleksiyonun siyah, beyaz, su yeşili ve fayans mavisi renk paletinde tasarlanan ikinci ten niteliğindeki triko ürünler ve markanın omurgası sayılan deri tasarımlar sezona damgasını vuracak nitelikte.

Yazımızı İtalyan markası Valentino'nun "pembe" koleksiyonu ile bitirelim. Markanın tasarımcısı Pierpaolo Piccioli'nin özel olarak yarattığı "Pink PP'' olarak adlandırılan pembe tonunun tüm koleksiyonda monochrome olarak kullanılmış olması bir hayli dikkat çekici.

Mutlu pazarlar.