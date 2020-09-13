Lüks otomobil dünyasının ünlü markası Mercedes Benz, son zamanlarda gündemden düşmeyen moda tasarımcısı Virgil Abloh'la ortak bir projeye imza attı.

Eskilerin "Her tarakta bezi var" deyimi son dönemin yükselen ismi Virgil Abroh için biçilmiş kaftan kanımca. "Off White" markasının yaratıcısı Abloh, marka kimliği olarak sunduğu "lüks sokak modası" tarzı ile kısa sürede ünlendi. Dünya basının ve lüks sektörü tröstlerinin yeni bir "star tasarımcı" arayışında olduğu dönemde ortaya çıkarak turnayı gözünden vurmuş oldu.

Kendi markasına paralel olarak LWMH grubu tarafından Louis Vuitton markasının erkek bölümü kreatif direktörlük koltuğuna oturtulan tasarımcı, proje üretmeden duramıyor. İkea, Evian ve Nike gibi dev şirketlerle gerçekleştirdiği işbirliklerinden sonra şimdi de otomotiv sektörüne el attı.

"Project Gelanndwagen" olarak adlandırılan proje kapsamında, Mercedes Benz-G serisi SUV modeli, özel bir üretimle Abloh'un yaratıcı gücüne teslim edildi.

40'ıncı yaş dönümünü kutlayan Class- G'nin bu özel üretim modeli, 1774 den bu yana müzayedecilik dalında küresel bir marka olarak tanınan Sotheby's de, 14 Eylül tarihinde açık arttırma yöntemi ile satışa sunulacak.

Abloh, abartılardan arındırılmış, minimalist detaylar kullanarak tasarladığı otomobil modeli için "Lüksün sınırlarını zorladım" yorumunu yaparak projedeki hedefini dile getirmiş oldu.

Mercedes Benz tasarım yöneticisi Gorden Wagener ve teknik ekibin katılımı ile gerçekleşen projede, ikonik modelin dış görüntüsüne dokunulmadan gerçekleştirilen görsel ve teknik değişikliklerle sıra dışı bir çalışmaya imza atılmış oldu.

Class G, spor araba özelliklerini kazanırken, artizanal boyama uygulanarak sanat-moda ve otomobil dünyalarının birleşmesi ile sanat eserine dönüştü.

Bir moda tasarımcısının otomobil sektöründe yaratıcılık yetisini kullanması ilk kez gerçekleşmiş oluyor. Mercedes Benz yöneticileri, moda-otomobil işbirliğinin gündeme oturmuş olması ile hedefledikleri sonucu almış oldular. Ünlü otomobil markası, uzun yıllardan beri Türkiye dahil, bazı ülkelerde moda haftalarına sponsor olarak moda sektöründe aktif olarak rol alıyor.

Otomotiv sektörü, Ferrari'nin mitik desinatörü Leonardo Fioravanti başta olmak üzere birçok "Star otomobil tasarımcısı" yarattı. Laurens Van don Acker (Renault), Amerikalı tasarımcı Chris Bangle ( BMW Grubu), Walter da Silva (Alfa Romeo) gibi isimler sektörün ünlenmiş isimleri.

Şahsen, arabalarla olan ilişkim sadece estetik algı çerçevesinde kaldığı için eski arabaları tasarım yönünden daha ilginç ve çekici buluyorum. 30, 40, 50, 60 ve 70'li yıllardaki otomobil modelleri o yıllardaki genel trendlere paralel olarak tasarlanıyordu.

Moda-otomotiv işbirliği belki de önümüzdeki yıllarda daha yaratıcı modellerin doğmasına neden olacak.

Otomobil modellerinin estetik bir obje olarak sanatçıların merceğine takılmasının geçmişi ise bir asra dayanıyor. Fotoğrafçı, ressam gibi sanatçılarla yazarların tema olarak otomobil modellerini kullanması bir hayli olağan.

Örnek olarak İpanyol ressam Salvador Dali'nin "Cadillac'' tablosunu (1941), Alexander Calder'in "BMW 39 CSL'' (1975) veya Jean Tinguely'nin "Renault'' (1984) heykellerini verebiliriz.

Tabii ki Jean Michel Basquiat'nın "Cadillac Moon'' tablosu (1981) ve Andy Warhol'un "Kırmızı Mercedes" (1954) gibi daha birçok örnek vermek mümkün.