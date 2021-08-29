Jacquemus'un Kendall Jenner'lı reklamı moda dünyasını karıştırdı

Jacquemus markasının tanıtım spotu için çırılçıplak soyunan ünlü model Kendall Jenner, eski defterlerin açılmasına neden olarak reklam ve moda dünyasını karıştırdı.

Birkaç gün önce Fransız Tasarımcı Jacquemus'un Instagram hesabından yayınlanan reklam kampanyası, moda dünyasını ikiye böldü.

Minimalist estetik anlayışı ile tanınan New Yorklu fotoğrafçı Drew Vickens'in objektifinden yansıyan fotoğraf karesinde, çırılçıplak soyunmuş Kendall Jenner'ı bir halata tırmanmış olarak görüyoruz. Ünlü model, reklam spotunun hedef ürünü olan baget şeklindeki pembe bir çantayı omuzunda taşıyor. Pembe şoset çoraplara aynı renkte topuklu terlikler eşlik ediyor.

2 adet tenis topu ise aksesuar olarak kullanılmış.

Pandeminin başlangıcından beri, Kaliforniya'daki evine kapanarak inzivaya çekilen Jenner'in, Jacquemus için moda dünyasına dönüş yapmış olması kadar, çırılçıplak soyunmayı kabul etmesinin de yarattığı polemik, asıl hedef olan satış grafiğini uçurmuş durumda.

Kadın vücudunun reklam kampanyaları için seksist bir yaklaşıma maruz kalması 1990'lı yıllarda altın çağını yaşamıştı. Ünlü markaların parfüm, kozmetik ve aksesuar gibi yan ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak amacı ile başvurdukları bu marketing yöntemi, uzun yıllar ilgi görmüştü.

Yöntem, moda dünyasını da aşarak zeytinyağı, otomobil, araba lastiği gibi ürünler bile, çırılçıplak soyunmuş modellerle reklam panolarına taşınmış ve tepki görmeye başlamıştı.

Moda'nın merkezi Paris'te başlayan bu tanıtım akımı, yine aynı şehirdeki protestoların başlamasına neden olmuş, "femme objet" (nesne kadın) kavramı doğmuştu. Feminist kitlenin başlattığı direniş etkisini göstererek, bu tanıtım yönteminin rafa kalkmasına neden olmuştu.

Erkek vücudunun ürün tanıtımı için kullanıldığı dönemleri de küçümsememek gerekiyor. 1971 yılında mesleğinin zirvesinde iken, ilk erkek parfümünü lanse eden Yves Saint Laurent, dönemin star fotoğrafçılarından Jeanloup Sieff'in objektifinin karşısına geçip çırılçıplak poz vererek büyük bir skandala neden olmuştu. Ancak moda dünyasının gelmiş geçmiş en sevilen ve saygı duyulan tasarımcısı olan Saint Laurent'ın bu ikonik fotoğraf karesi, daha sonraki yıllarda reklamcılara yol göstererek birçok ünlüyü soyundurma cesaretini vermişti.







Aikido şampiyonlarından, rugby takımı sporcularına, sinema ve futbolculara, erkek starlar da ürün tanıtım veya takvim gibi vesilelerle soyunarak poz vermişlerdi.

2020 yılının Eylül ayında İtalya'da yayınlanan bir rapora göre, "soyunmuş kadın" figürü, ürün satışlarında artık etkisini kaybetmiş durumda. Padoue ve Trieste Üniversitelerinin sosyologlarla gerçekleştirdiği ortak çalışmanın sonuçlarına bakılırsa erkekler bile bu yöntemden etkilenerek ürün satışına yönelmiyorlar. Kadınların yüzde 46'sı, erkeklerin ise yüzde de 31'i bu görselleri itici buluyor.

Moda kodlarına yeni bir yorum getirerek ünlenen genç moda Tasarımcı Simon Porte Jacquemus, her hamlesinin reklama dönüştüğünü algılamış olacak ki, 2020/2021 kış sezonu koleksiyonunun ön tanıtımı için eski defterlere dönüş yaptı.

Kim Kardashian'ın üvey kız kardeşi olan Jenner ise genç yaşına rağmen ticari atılımları ile de ilgi çekiyor. Moda markasından sonra kendi tequila markasını lanse ederek geleneklerine ve değerlerine sahip çıkmaları ile bilinen Meksikalıların tepkisini çekmişti.

Kendel Jenner'in estetik algı yönünden bakıldığında muhteşem görünen bu karesi tıklama rekorları kırıyor olsa da, tepkiler de bir hayli yoğun. Ancak tanıtımı beğenenler ve seksist bulanlar arasında doğan polemik moda dünyasını yıllar öncesine götürmüş durumda.

Mutlu pazarlar...