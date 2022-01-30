Atlı prenses podyumda

Paris Moda Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen Chanel Haute Couture 2022 İlkbahar-Yaz defilesinde, koleksiyonun teması çerçevesinde at üstünde podyuma çıkan Monaco Prensesi Caroline'in kızı Charlotte Casiraghi, rüya gibi bir defile açılışına damga vurmuş oldu.

Paris, pandeminin henüz tamamen sona ermiş olmamasına rağmen eski ihtişamlı günlerini aratmayan bir moda haftası gerçekleştirdi.

Dünyanın en prestijli moda etkinliği olarak bilinen "Haute Couture" (Yüksek Terzilik) moda günleri, 2022 ilkbahar-yaz sezonu defileler zinciri ile Paris'i hareketlendirdi.

1910 yılında tohumları atılan, 1945 yılında yasallaşarak moda dünyasında doğan bu gelenek, "moda ve sanat" birlikteliğine yol açtı.

Son yıllarda küçülerek sadece güçlü tröstler yönetiminde olan moda evlerinin bu geleneği sürdürüyor olmasına rağmen, sendika, genç tasarımcıları da etkinliğe davet ederek destek veriyor.

1930'lu yıllarda Coco Chanel'in kadınlara sunduğu radikal değişimlerle doğan ve günümüzde hâlâ dünyanın en güçlü lüks marklarından biri olan Chanel'in 2022 yaz sezonu koleksiyonu haftaya damgasını vurdu.

Çalışmaları arasında fotoğraf, heykel, film ve enstalasyon sanatları bulunan Fransız Sanatçı Xavier Veilhan'ın koreografisi ve sahne dekoru ile gerçekleşen "atçılık" temalı defilenin en büyük sürprizi Prenses Charlotte'un at üstünde podyuma çıkması oldu.

Veilhan imzalı beyaz ve bej tonlarda tasarlanmış grafik çizgideki podyuma "total look Chanel" kıyafeti ile çıkan Charlotte Casiraghi, sürpriz bir defile açılışın gerçekleştirmiş oldu.

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan ve uzun yıllar markanın kreatif yönetmenlik koltuğunda oturan Karl Lagerfeld'in Monaco Prensliği Ailesi ile olan yakın ilişkisine atfen tasarlanan defilede podyumu şenlendiren Prenses, atçılık ve modaya olan ilgisi ile de tanınıyor.

Grace Kelly'nin torunu, Monaco Prensesi Caroline ve Strfano Casiraghi'nin kızları olan Charlotte bir yıldan bu yana markanın görsel yüzü olarak da görev alıyor.

Kanımca, bir markanın "kimlik kodları" gücünün önemini yansıtan en iyi örneklerinden biri Chanel'dir. Coco'nun yarattığı tweed tayyörü, beyaz kamelyası, inci aksesuarları günümüze kadar her koleksiyonda başka bir yorumla sunuluyor.

Lagerfeld'in ölümünden sonra koltuğu devralan tasarımcı Virgin Viard, üstlendiği bu zor göreve sessizce ancak mükemmel bir şekilde devam ediyor.

Viard, 2022 yaz koleksiyonunda markanın kodlarından olan tweed'i yepyeni bir gözlemle yorumlamış. Teknolojik olanaklarla yumuşatılan ve ikinci bir ten haline getirilen sembolik kumaş, makrame, püskül, volan gibi detaylarla "yüksek terzilik" ruhuna yaraşır bir evrim geçirmiş.

Klasik olarak nitelendirebileceğim formların ilginç detayları, uzun ceketin yandan yırtmaçlı pantolon, elbise, uzun etek gibi ürünlerle sağladığı uyum, gece elbiselerinin sade formlarını eklenmiş "zengin" detaylar, markanın yüceliğine yaraşır bir koleksiyonun podyuma yansımasını sağlamış.

1920'li yıllarda Amerika'dan çıkan ve Coco Chanel tarafından da kabul gören "Mary-Jane tarzı" iki renkli kısa topuklu pabuçların koleksiyonda tekrar yorumlanmış olması da defileye kattığı retro havası ile ilgi çekici.

Fransız şarkıcı, söz yazarı ve sazendesi Sébastien Tellier'nin sahne performansı ile zenginleştirilen defilenin, Paris'in ünlü Grand Palais Müzesi'nde sunulması ise Lagerfeld'in en sevdiği tarihi bina olarak bilinmesi nedeni ile şaşırtıcı değil.

Haute Couture defilelerinin gelinlik modeli ile final yapması geleneğine bağlı kalındığı gözlenirken, mankenin elinde tuttuğu sembolik buketin mavi renkte olması ilgi çekti.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ve markanın erkek parfümü "Bleu"nün tanıtım yüzü olan Fransız aktör Gaspard Ulliel'a ithafen kullanılan sembolik mavi çiçekler davetlileri duygulandırdı.

"Hannibal Doğuyor" filminin Hannibal Lecter'ı, "Alt Tarafı Dünyanın Sonu"nun Louis'si Gaspard Ulliel, ski yaparken geçirdiği kaza sonucu 37 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

Mutlu pazarlar.