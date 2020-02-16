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T24 Haftalık Yazarı

Alaaddin Dinçer

pazar@t24.com.tr

TARİH

16 Şubat 2020

Çocuklar üzerinde her türlü sömürüye hayır!

Bakan emekçilerin çocuklarına "işçisin sen işçi kal" demek istiyor ve emekçi çocuklarına meslek liselerinin yolunu gösteriyor

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TARİH

09 Şubat 2020

Eğitim sistemi, 'olduğu yerde dönen vidaya' benziyor

Her bir hedefi ele alıp detaylandırdığımızda bulunduğumuz noktanın çok geri bir nokta olduğunu daha net görmüş olacağız

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TARİH

26 Ocak 2020

Ülkenin işsiz öğretmen gerçeği

Şu ana kadar öğretmen olarak atanmadığı için bunalıma girerek intihar eden veya öğretmenlik alanı dışında çalıştığı işlerde iş cinayetlerinde yaşamını kaybedenlerin sayısının mevcut koşullar sürdükçe artması kaçınılmaz olacaktır

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