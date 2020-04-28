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Temizlik ürünü çalmak için girdikleri dükkanda suç üstü yakalandılar

28 Nisan 2020 15:14

Kırıkkale’de 3 kadının bir temizlik dükkanından ürün çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırıkkale'de gündüz saatlerinde Halil İbrahim Soyalp'a ait temizlik ürünleri satan bir işletmeye, 3 kadın girdi. Şüphelilerden birisi dükkan sahibini oyalamak için faraş alarak 200 lira uzattı. Bozuk parası olmadığını söyleyen dükkan sahibi, ilk olarak paranın sahte olmasından şüphelendi. Bu esnada diğer iki kadın da, raflardan ürünlere bakmaya başladı. Dükkan sahibinin sorularla meşgul edildiği esnada diğer kadınlardan biri bazı malzemeleri alarak kıyafetinin altına gizlerken diğeri de görüş açısını engelledi. Ürünleri almaya devam eden hırsızlar, bir anlık panikle bazı malzemeleri yere düşürdü.

Konuşmayı bırakan dükkan sahibi de ürünleri rafa koymak isterken, kadınlara tepki gösterdi.Şahısların kısa sürede telaşa kapıldığını belirten işletme sahibi Halil İbrahim Soyalp, "Komik bir durum aslında, utanılacak bir durum. Yazık denilecek bir durum. Şimdi 3 tane kadın geldi benden faraş istediler. Daha sonra 200 lira para çıkardılar. Ben o 200 lirayı bozuk değil diye şüphelendim önce. Sonra da diğer kadınlar yan tarafa geçtiler. Biri de benim görüş açımı kapatıyor. O arada deterjanın birini alıp koymuşlar. Diğer taraftan da ıslak mendile yöneliyor. O arada da bir şey düşüyor. Ondan sonra telaşa kapılıyorlar. İsteselerdi ben bunu bedava verirdim. Gerçekten biz birçok ihtiyaç sahibine gereken bütün güzellikleri yapıyoruz" dedi.

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temizlik ürünühırsızlıkHalil İbrahim SoyalpKırıkkale

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