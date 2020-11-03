Tazminatsız işten çıkarılan BİMEKS işçisi: Simit satıyorum çocuklarımın karnını doyurmak için

Birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işten çıkarılan Dilek isimli BİMEKS işçisinin söyledikleri dikkat çekti. "Gençliğim BİMEKS'e kölelikle geçti, beni sömürdüler" diyen BİMEKS işçisi, "Fabrika önlerinde simit satıyorum çocuklarımın karnını doyurmak için. 20-25 TL kazanmak için" diyerek isyan etti.

Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri mağazalarından biri olan BİMEKS, mali krizi gerekçe göstererek önce birçok mağazasını boşalttı, sonra da sırayla kapatma işlemine giderek 1500 işçiyi işten çıkardı. 2016 ve 2018 yılları arasında da tazminatsız işten çıkarılan Bimeks işçileri, haklarını alabilmek için 4 yıldır mücadeleye devam ediyor.

Maaş ve tazminatlarını almak için eylemde olan BİMEKS işçilerinden Dilek, "Ben 48 yaşındayım. Kimse işe almıyor. Ben ömrümü verdim Bimeks'e! Fabrika önlerinde simit satıyorum çocuklarımın karnını doyurmak için. 20-25 TL kazanmak için" diye konuştu.