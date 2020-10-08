Seda Sayan'dan kendisine "Edepsiz" diyen takipçisine argolu yanıt!

Seda Sayan , kendisine "Allah'tan korkmaz, edepsiz" diyen erkek takipçisine "Ulan yavşak sen kimsin ki benim Allah korkumu sorgulayabiliyorsun" diyerek karşılık verdi.

Sanatçı Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından "Kendine benzemek ne güzel, filtresiz" diyerek bahçe pozlarını paylaştı. Haberler.com'da yer alan habere göre Seda Sayan ise bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler" dedi.

Sayan dobra olduğunu vurgulayarak "Kimseden gizlim saklım yok, Yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" ifadelerini kullandı. Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir erkek sosyal medya kullanıcısı "Tüküreyim dobralığına, Muazzez Ersoy gerçek bir sanatçı, doğal bir kadın. Allah korkusu var. Seda Sayan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Edepsiz" yorumunu yaptı.

Küfürle karşılık verdi

Yorum karşısından küplere binen Seda Sayan ise "Ulan yavşak sen kimsin ki benim Allah korkumu sorguyalabiliyorsun" diyerek karşılık verdi.

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzüne 'Fransız Askısı' olarak bilinen gerdirme işlemi yaptırmıştı.