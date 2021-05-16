Prof. Dr. Emin Gürses'ten iddia: Erdoğan güvende değil, 2 bakan ve bir başkan ülke yönetimini almayı düşünüyor

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Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) güvende değil. Bu operasyonlarda Tayyip Erdoğan'a ulaşırlarsa ne yapacaklar biliyor musunuz? Bir bakan var bir bakan daha var adlarını vermeyeyim şimdi bir de bir başkan var bir yerde. Bunların üçü bir araya gelecekler 'Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi değildir' diyecekler, kendileri ülkenin yönetimini almayı düşünüyorlar. Alırlarsa bu millet onları 24 saatte hapse atar" iddiasında bulundu.

Ulusal Kanal'da 'İşin Adlı' programında Sezim Önadalı Sungur'un "Hocam bu iddia mı, böyle bir şey mi var" sorusu üzerine ise Gürses, "İddia olur mu? Var tabii" yanıtını verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"Reis'e haber gönderdik de buradan da söyleyelim. Böyle çalışmalar var. ABD'de bunlara destek veriyor. 'Siz yavaş yavaş piyasayı temizleyin.' Bu 5 ton uyuşturucu meselesi, saraya maraya dayanırsa bu üç kişi, ABD ile bağlantısı olan adamlar 'Çok kıymetli Erdoğan'ımız biraz dinlenecek biz yöneteceğiz ülkeyi' dedikleri an milletin ayaklanması lazım. Bu yasa dışı bir iştir. Millet izin vermez"