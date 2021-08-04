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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Yangın söndürme helikopterini AKP'li siyasiler yönlendiriyor, böyle bir koordinasyon olamaz

"Bu konulara benim dahi karışmam lazım"

04 Ağustos 2021 12:12

T24 Video Haber Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bölgede yaşanan yangınlar sırasında AKP'li yöneticilerin yangın söndürme çalışmalarını yönlendirdiğini iddia etti.

Yangın koordinasyonunun uzmanlara bırakılması gerektiğini söyleyen Böcek, yangın söndürme helikopterlerinin AKP'li yöneticiler tarafından yönlendirildiğini söyledi. Böcek, "Siyasiler yönlendiriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Manavgat Belediye Başkanı yok, diğer AK Partili belediyelere sorumluluk veriyorlar. Bu nasıl bir iştir. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da görüşeceğim, Cumhurbaşkanımıza da söyleyeceğim. Böyle bir koordinasyon olamaz" dedi. 

KRT TV'de katıldığı programda,  Antalya Valisi'nin birkaç mahalleden sorumlu kriz masasına gittiğini ancak kendilerinin kurduğu 2 bin kişilik kriz masasına gelmediğini söyleyen Böcek, "Ondan sonra bana 'Türkiye'yi ayağa kaldırdın' bilmem ne diyorlar. Siyaset yapmayın diyorum. Samimice söylüyorum. Bu siyaset üstü. Herkes var burada" diye konuştu. 

Böcek, yangın koordinasyonun orman yangınları konusunda uzman personele bırakılması gerektiğini söyleyen Böcek, bütün partilerden destek geldiğini ve konunun siyaset üstü olduğunu dile getirerek "Bu konulara benim dahi karışmam lazım. Ben uzman değilim. Benim itfaiye dair başkanımın yapacağı işi ben yapmam, yönlendiremem" dedi. 

 

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