Levent Gültekin’den Erkan Oğur eleştirisi: Hangimiz bizim evimizi yıkmak isteyen insanlarla türkü söyleyebiliriz?

Gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın söylediği türkünün düzenlemesini yapan Erkan Oğur'u eleştirdi.

Halk TV'de yayınlanan 'İki Yorum' programında konuya ilişkin konuşan Gültekin, "Hangimiz bizim evimizi yıkmak isteyen insanlarla türkü söyleyebiliriz?" diyerek, "Ülkesini yıkıma götüren insanlara karşı tavır almak bu ülkenin evladı olmanın bir gereğidir" dedi.

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