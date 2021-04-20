T24 LogoT24 Logo
Haberler

Levent Gültekin’den Erkan Oğur eleştirisi: Hangimiz bizim evimizi yıkmak isteyen insanlarla türkü söyleyebiliriz?

20 Nisan 2021 09:13

Gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın söylediği türkünün düzenlemesini yapan Erkan Oğur'u eleştirdi.

Halk TV'de yayınlanan 'İki Yorum' programında konuya ilişkin konuşan Gültekin, "Hangimiz bizim evimizi yıkmak isteyen insanlarla türkü söyleyebiliriz?" diyerek, "Ülkesini yıkıma götüren insanlara karşı tavır almak bu ülkenin evladı olmanın bir gereğidir" dedi. 

TIKLAYIN - İbrahim Kalın'ın türküsünde kopuz çaldığı için eleştirilen Erkan Oğur: Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi

TIKLAYIN - İbrahim Kalın'a eşlik eden Erkan Oğur gündem oldu: Saray, konu müzik olunca "liyakat" demiş!

 

İbrahim KalınLevent GültekinErkan Oğureleştiri

Diğer Videolar

İzmir'de silahlı market soygunu kamerada

Hizmet alamadıklarını belirten mahalleli, MHP’li belediyenin binasını önünde toplandı

Fil, içinde çalışanın bulunduğu araca bir anda böyle saldırdı

Karpuz ve kavunlarını şarkılar eşliğinde satan adamın videosu viral oldu

Fenerbahçe Sahili ve açıklarını saran deniz salyası havadan görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uyuşturucu baronu Behçet Töre'den Halil Falyalı iddiası: Birlikte uyuşturucu ticareti...

Veli Küçük: Bakan Soylu doğru söylemiyor!...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Sezgin Baran Korkmaz'ın...

Sedat Peker'in 'çanta çanta' para gönderdiği iddiasında bulunduğu Metin Külünk...

İsmet Berkan: Sezgin Baran Korkmaz’ın 45 milyon dolar alacağı İnan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24