Hüsnü Mahalli: Mahkeme koridorlarında beklerken İHA tutuklandığımı yazdı

TELE1’de yayınlanan Demokrasi Arenası programına katılan Hüsnü Mahalli tutuklanması sürecinde yaşadıklarını anlattı. Mahalli, "Mahkeme koridorlarında beklerken İHA tutuklandığımı yazdı" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün 5 haftalık program durdurma cezasından önce yapılan son Demokrasi Arenası programında Uğur Dündar'ın konukları İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, avukat Murat Ergün, Korkusuz Gazetesi Yazarı Hüsnü Mahalli, Halk TV Sunucusu Ayşenur Aslan oldu.

Program konuklarında Hüsnü Mahalli tutuklanması sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sosyal medyadaki troller tarafından inanılmaz hakaretlere uğradım. Bazı gazeteler Hüsnü Mahalli IŞİD'ci diye manşet çıktı. IŞİD benim hakkımda kafamı kesme fetvası vermişti. Bunların yanında talimatla hareket eden bir yargı var. Benim olayımda ya da Sedef Kabaş'ın olayında olduğu gibi. İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül Sedef hakkında tweet atıyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı da açıklama yapıyor. Hangi hakim Sedef'e git diyebilir." dedi.