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Erdoğan, grup toplantısında ekonomi videosu izletti: "Türkiye’yi yeniden faiz kıskancına almak isteyenler cevabını çok net şekilde aldı"

"Türkiye'nin başarısından rahatsız olan mahfillerin ekonomik yıkıcı faaliyetlerinin hedefinde bu sefer Türk Lirası vardı"

22 Aralık 2021 09:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında  partisinin geçmiş yıllardaki iktidarı sırasında yaşanan ekonomik kalkınmayı anlatan bir video izletti. 

İktidarının ilk yıllarında yaşanan ekonomik gelişmelerin anlatıldığı videoda, "2003'te başlayan yeni kalkınma süreci 10 sene sonra akamete uğratılmak istendi" denilen videoda, Gezi Parkı eylemleri, Güneydoğu'da yaşanan hendek çatışmaları ve 15 Temmuz darbe girişiminin "ekonomik bağımsızlığı" hedef aldığı ifade edildi. 

Videoda ayrıca "Türkiye'nin başarısından rahatsız olan mahfillerin ekonomik yıkıcı faaliyetlerinin hedefinde bu sefer Türk Lirası vardı" ifadelerinin kullanıldığı videonun sonunda, "Türkiye’yi yeniden faiz kıskancına almak isteyenler cevabını çok net şekilde aldı" denildi. 

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