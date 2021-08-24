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Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

Sürmeneli aldığı notu sosyal medya hesabından paylaştı

24 Ağustos 2021 14:47

Trabzon'da bir pideci, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin sipariş ettiği yemeğin fişine, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin." yazarak milli boksöre jest yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör, 12 Ağustos'ta memleketi Trabzon'a döndü.

Kentteki evine 16 Ağustos'ta pide sipariş eden Sürmeneli'den, iş yeri sahibi Abdullah Bektaş ücret almadı. Bektaş, fişin üzerine  "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin." yazdı. 

Sürmeneli'nin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kendilerine teşekkür etmesiyle mutlu olduklarını dile getiren Bektaş, "Paylaşımı Türkiye'nin gündemine oturdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

TrabzonBusenaz Sürmenelhesap

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