BTP lideri Hüseyin Baş, Abdülhamid’in torununun, "Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" sözlerine: Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi geri dönecekler?

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Evlad-ı Osmanlı olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" sözlerine, "Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz. Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi?’ diyerek cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan İyi Parti lideri Meral Akşener, "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum." demişti.

2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in sözlerine, "Evlad-ı Osmanlı olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" dedi.

Bu sözler üzerine BTP Genel Başkanı Baş, ‘Geçmişte anahtarını vermek dedim de yine Meral Hanım’ın bu söylemine ki arkasında durduğum bir söylem. Osmanoğulları’ndan biri sosyal medyadan cevap vermiş. Demiş ki; Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz. Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi?’ ifadelerini kullandı.