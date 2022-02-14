BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş "Senden Daha Güzel" şarkısını sahnede söyledi, partili gençler de eşlik etti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik kolları toplantısında rock müzik grubu Duman'ın "Senden Daha Güzel", Ferdi Tayfur'un "Ben de Özledim" şarkılarını söyledi. Baş'ın şarkı söylediği seslendirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.