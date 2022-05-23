AKP’nin Adana’daki ‘Gençlik Şöleni’ sonrası stattaki çöp görüntüleri tepki çekti

AKP Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadı'nda 21 Mayıs'ta düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' etkinliği sonrası statta çöplerin bırakıldığı iddiasıyla paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı gençlik şöleni sonrası stad içerisinde kullanılmış, kullanılmamaış yiyecek ve içecek çöplerinin de içerisinde olduğu çöpler yer aldı.

"Çöplük yuvası bile buradan daha temiz"

Yol Tv'nin paylaştığı videoda, görüntüleri çeken vatandaş da duruma"Statın haline bakın kardeşim, çöplük yuvası bile buradan daha temiz. Statın halini gör. Ekmeklere bakın. Her tarafımız ekmek" diyerek tepki gösterdi.