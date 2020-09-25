AKP’li Şirin Ünal’ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova’nın abisi gözyaşları içinde adalet istedi

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan Nadira Kadirova’nın ölümünün üzerinden 1. yıl geçti. Sosyal medyadan bir video yayınlayan Kadirova'nın abisi Muhammed Ali Kadirova, “Nadira’ya ne oldu? diye sordu.

Gözyaşları içinde kardeşi için adalet istediğini ifade eden Ali Kadirova, AKP'li Ünal'ın bir kez bile kendisini aramadığını ve baş sağlığı dilemediğini söyledi. Ali Kadirova, "Hiç mi insanlık kalmadı. Lütfen sesimizi duyun" diye seslendi.