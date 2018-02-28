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Akit TV spikeri, kendisini böyle savundu: Senin benim paramla, bu yavşamış zihniyet oluşuyor Etiler, Cihangir ve Nişantaşı'nda...

28 Şubat 2018 04:25

Akit TV'de yayınlanan “Gün Başlıyor” programında, sunucu Ahmet Keser'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda sivilleri öldürdüğü iddialarına, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlarız" demişti. Akit TV spikeri Ahmet Keser, sosyal medya hesabında "Bedenen değil zihnen Nişantaşı Cihangir Etiler dedik! Gezide ülkeyi kaosa çağıran gavur zihniyetliler şimdide bizi linçe yelteniyor! Hadi hadi!" sözleriyle kendisini böyle savundu.

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