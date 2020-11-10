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Akın Atalay, 543 gün tutuklu yargılandığı Cumhuriyet davası için AİHM'in 'ihlal' kararını değerlendirdi

"AİHM ve BM İnsan Hakları Komitesi diyor ki; 'Bu tutukluluklar keyfidir, hukuka aykırıdır"

10 Kasım 2020 16:29

Eski Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 543 gün tutuklu olarak yargılandığı Cumhuriyet gazetesi davası hakkında AİHM'in verdiği "ihlal" kararını değerlendirdi. 

"Karardan sonra görevlerine hâlâ devam etmeleri hem hukuka hem de topluma karşı büyük bir saygısızlık"

Karar için "Bu ülke ve ihlallere sebep verenler için utanılacak tespitlerdir bunlar" ifadesini kullanan Atalay, "Bu kararın gerçek muhatabı olup bu mağduriyete neden olanlar bugün hâlâ HSYK Üyesi, Yargıtay Üyesi, Başsavcı, savcı, hâkim, imtiyaz sahibi gibi kamusal görevler yürütüyorlar. Bu görevlerine bu karar ve tespitten sonra devam etmelerinin ben hem hukuka hem de topluma karşı büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"AİHM ve BM İnsan Hakları Komitesi diyor ki; 'Bu tutukluluklar keyfidir, hukuka aykırıdır"

"Şimdi hepsi bu kararı satır satır, sindire sindire okusunlar" diyen Atalay, umudunun olmadığını belirterek "İçlerinde azıcık bir utanma duygusu kalmışsa gereğini yapsınlar. Bu dava vesilesiyle oturtuldukları makamlardan kalksınlar. Ülkemizin yargı yetkisinin kabul ettiği ve kararlarını bağlayıcı saydığı AİHM ve BM İnsan Hakları Komitesi diyor ki; 'Bu tutukluluklar keyfidir, hukuka aykırıdır. Bu kişiler gazetecilik yaptığı için tutuklanmıştır. Bu nedenle ifade ve basın özgürlükleri de ihlal edilmiştir" sözlerini dile getirdi. 

Kararın resmî muhatabının Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu belirten Atalay, "Gerçekteki muhatabı ise belirli bir plan ve proje dahilinde, koordinasyon içinde işbirliği yapan bazı kişi ve kurumlardır" dedi. 

Atalay şöyle devam etti; 

"Kimler mi? Onlar bizim hakkımızda dava açılması ve haksız yere suçlanmamız için isimsiz ihbarda bulunanlar, tanıklık yapanlardır. Onlar hukuksuz olduğunu bile bile dava açtıran, tutuklattıran iktidar sahipleridir. Onlar talimatla dava açan, tutuklama kararı veren, mahkumiyet hükmü kuranlardır."

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar ve çalışanlarının 31 Ekim 2016’da gözaltına alınarak tutuklanmasına ilişkin yapılan başvuruyu bugün karara bağladı. AİHM, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin tutuklanmasının özgürlük ve güvenlik hakkıyla ifade özgürlüğünü ihlâl ettiğine karar verdi.

TIKLAYINIZ - AİHM, Cumhuriyet davası için ‘ihlal’ kararı verdi

 

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